Akşam Postası / 19 Temmuz 2021

Bilim Kurulu üyesi: Delta’yla enfektelerin çoğu aşısız
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, aşılama sonucu yeterli bağışıklığa ulaşılmaması durumunda sonbaharda kısıtlamaların gündeme gelebileceğini söyledi.
Sağlık bakanı vaka sayısını hatırlatıp bayram için ‘uyardı’
Bilim Kurulu üyesi: Aşı zorunluluğu konuşulmaya başlanacaktır
İzmir Tabip Odası başkanı: Rusya’dan gelen turistlere karantina uygulanmalı
Nagehan Alçı yazdı: Bulu, Türkiye’den ayrılmayı düşünüyormuş, morali bozukmuş
Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla atanarak ‘kayyım rektör’ olarak anıldığı görevinden yine Erdoğan’ın kararıyla alınan Prof. Dr. Melih Bulu sessizliğini koruyor. Bulu’nun gelecek planlarını Nagehan Alçı yazdı.
Boğaziçi akademisyenlerinden Naci İnci’ye tepki, Can Candan ve Feyzi Erçin’e destek
Boğaziçi eylemlerindeki ‘polis şiddeti’ne soruşturma yolu açıldı
Otoriter rejimlerin ‘casus yazılım’ tuzağı: Türkiye’de yaklaşık 500 numara hedefte
The Guardian ve 16 medya kuruluşu ortaklaşa bir çalışma yaparak İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin otoriter rejimlere casus bir yazılım sattığını ortaya çıkardı. Yazılım üzerinden insan hakları aktivistleri, gazeteciler ve avukatlar izlendi. Önümüzdeki günlerde sadece mağdurlar değil aynı zamandan bu yazılımdan faydalanan hükümetler de açıklanacak.
Dolar yeniden 8,60’ı gördü
Geçen hafta 8.48 seviyelerine kadar inen ve ardından 8,50’nin üzerinde dengelenen dolar kuru yeniden 8,60’a çıktı.
Kıbrıs’ta Erdoğan’a boykot: Tatar’dan ‘ihanet’, muhalefetten ‘biat’ çıkışı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün KKTC’de katılacağı Meclis oturumunu muhalefet partileri boykot edecek. Muhalefet göre Türkiye, KKTC’ye karşı ‘buyuran-biat isteyen‘ bir yaklaşıma sahip ve bu, ilişkileri zemininden kaydırdı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise boykot kararını ‘ihanet’ olarak yorumluyor.
Tüketici güveni yeniden düşüşe geçti
Tüketici Güven Endeksi, aşılama çalışmalarının hızlandığı ve normalleşme adımlarının atıldığı temmuz ayında geriledi. Haziran ayında 81,7 olan endeks, temmuzda 79,5’e düştü.
Seçmenin sosyal medya tercihi: Instagram kimin favorisi, Twitter’a takılmayan hangisi
Optimar araştırma şirketinin anketi sosyal medya platformalarının kullanımını ve farklı parti seçmenlerine göre dağılımını inceledi.
RTÜK başkanına mahkemeden ret: CHP’li Altay’ın sözleri ‘siyasi eleştiri’
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in kendisine hakaret edildiği iddiasıyla açtığı tazminat davası reddedildi. Mahkeme, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın sözlerini ifade özgürlüğü saydı.
Yaz aylarında beyaz giymek gerçekten de avantajlı mı?
Yazın güneşli havlarda beyaz giyinmenin daha avantajlı olduğuna dair inanış günümüzde yaygın olarak kabul görüyor. Ancak yapılan araştırmalar bu fikri değiştirmemize neden olabilir.
Muhammed Peygamber’in karikatürlerini çizen Westergaand hayatını kaybetti
Muhammed Peygamber’e yönelik çizimleriyle İslam dünyasında infiale yol açan Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaand, hayatını kaybetti.
Messi, Instagram’da rekor kırıp Ronaldo’yu geçti
Copa America’yı kazanan Arjantin’in yıldızı Lionel Messi’nin Instagram’da paylaştığı kupalı fotoğraf, sporcular arasında en çok beğeni alan gönderi oldu.
‘Arananlar’ duyurusuna yorum yapıp kendisine konan ödülü sorunca yakalandı
ABD’de yaklaşık dört aydır ‘cinayete yardım’ gerekçesiyle aranan kişi, polis teşkilatının sosyal medyadaki gönderisine kendisi hakkındaki para ödülünü soran bir yorum yazınca yakayı ele verdi.