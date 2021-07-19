Irak’ta patlama: 22 can kaybı, 46 yaralı

The Guardian ve 16 medya kuruluşu ortaklaşa bir çalışma yaparak İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin otoriter rejimlere casus bir yazılım sattığını ortaya çıkardı. Yazılım üzerinden insan hakları aktivistleri, gazeteciler ve avukatlar izlendi. Önümüzdeki günlerde sadece mağdurlar değil aynı zamandan bu yazılımdan faydalanan hükümetler de açıklanacak. Listede Türkiye’de Cemal Kaşıkçı cinayetini araştıran bir savcı da yer alıyor.