Irak’ta patlama: 22 can kaybı, 46 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir halk pazarında meydana gelen patlamada 22 kişinin öldüğü 47 kişinin yaralandığı bildirildi.
AA’nın aktardığına göre Bağdat’ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.
Sağlık Bakanlığı’nın patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya lişkin soruşturma açılması talimatı verdi.
Bağdat’taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.