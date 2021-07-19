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Yaramazlara biraz batar!

Irak’ta patlama: 22 can kaybı, 46 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir halk pazarında meydana gelen patlamada 22 kişinin öldüğü 47 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre Bağdat’ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.


Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı’nın patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya lişkin soruşturma açılması talimatı verdi.

Fotoğraf: AA

Bağdat’taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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