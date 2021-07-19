RTÜK başkanına mahkemeden ret: CHP’li Altay’ın sözleri ‘siyasi eleştiri’

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in kendisine hakaret edildiği iddiasıyla açtığı tazminat davası reddedildi. Mahkeme, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın sözlerini ifade özgürlüğü saydı.

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Altay, RTÜK’ün bazı televizyon kanallarına yayın durdurma ve para cezası uygulamasının ardından, “Tayyip Erdoğan’ı mutlu etmek için şaklabanlık ve şarlatanlık yapmak için oraya seçilmediniz” demişti.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre Şahin, Mayıs 2020’de Meclis’teki basın toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle 10 bin liralık tazminat talebiyle Altay hakkında dava açtı.

Ankara 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, Şahin’in açtığı davayı reddederken, gerekçeli kararında sözlerin, ‘hakaret kastıyla söylenmediği, siyasi eleştiri niteliğinde sözler’ olduğu belirtildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği bazı kararlar ve Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi’nin içtihatı emsal gösterilen gerekçeli kararda, ‘siyasetle uğraşan kişilerin kendilerine yönelik sert, ağır ve hatta incitici eleştirilere dahi katlanması gerektiğine’ dikkat çekildi, ‘bu durumun demokratik toplum hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu’ anımsatıldı.