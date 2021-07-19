Muhammed Peygamber’in karikatürlerini çizen Westergaand hayatını kaybetti

Muhammed Peygamber’e yönelik çizimleriyle İslam dünyasında infiale yol açan Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaand, hayatını kaybetti.
El Cezire’nin haberine göre ailesi dün Danimarka gazetesi Berlingske’ye verdiği demeçte, ünlü karikatüristin uzun bir hastalık döneminden sonra uykusunda vefat ettiğini söyledi.
Westergaand, 86 yaşındaydı.
Deneyimli çizerin, ‘Muhammed’in Yüzü‘ isimli 12 çalışmasının ardından 2006 yılında Müslüman ülkelerde protesto gösterileri başlamış, Norveç ve Danimarka’daki büyükelçilik binalarına saldırılar düzenlenmiş ve onlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Çizimlerin Fransız Charlie Hebdo dergisinde 2012’de yeniden yayınlanmasının ardından ise yeni bir kriz patlak vermiş ve kuruma yapılan saldırıda 12 çalışan yaşamını yitirmişti.
Westergaard hayatının son yıllarında, polis korumasında gizli bir adreste yaşamak zorunda kalmıştı.