Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muhammed Peygamber’in karikatürlerini çizen Westergaand hayatını kaybetti

Muhammed Peygamber’e yönelik çizimleriyle İslam dünyasında infiale yol açan Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaand, hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

El Cezire’nin haberine göre ailesi dün Danimarka gazetesi Berlingske’ye verdiği demeçte, ünlü karikatüristin uzun bir hastalık döneminden sonra uykusunda vefat ettiğini söyledi.


Westergaand, 86 yaşındaydı.

Deneyimli çizerin, ‘Muhammed’in Yüzü‘ isimli 12 çalışmasının ardından 2006 yılında Müslüman ülkelerde protesto gösterileri başlamış, Norveç ve Danimarka’daki büyükelçilik binalarına saldırılar düzenlenmiş ve onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Çizimlerin Fransız Charlie Hebdo dergisinde 2012’de yeniden yayınlanmasının ardından ise yeni bir kriz patlak vermiş ve kuruma yapılan saldırıda 12 çalışan yaşamını yitirmişti.

Westergaard hayatının son yıllarında, polis korumasında gizli bir adreste yaşamak zorunda kalmıştı.

SON HABERLER

DSİ dayanılmaz bir hafiflik ve laçkalıkla dereleri boğuyor

DSİ bilime dayanmayan, tahripkar uygulamalarıyla meydanı boş bulmuş, gemi azıya almış büyük bir laçkalık, denetimsizlik içinde koşturup duruyor.
Buna bir dur denmeli artık. Bilim dünyası, akademi gür bir ses çıkarmalı, DSİ’ye yaptıklarının doğru olmadığını söylemeli. Harikalar diyarı vadilerini, derelerini korumak için DSİ’ye dava açmaya hazırlanan Arhavi’ye destek vermeli. Bu destek, tüm Türkiye’nin derelerini kurtarmak, DSİ’yi ıslah etmek için de gerekli bir adım.

Benzersiz, sürrealist bir yazar…

Hayalden ve derinlikten yoksun; sosyolojiye, şiire, sanata, ekonomiye yıldızlar kadar uzak spor yazıları, okuyanı da fakirleştiriyor, üzerine yazıldığı sporu da…
Her şeyin birbiriyle bağlı olduğu bu dünyada, maç yazılarını bir olay yeri inceleme titizliği ile yazan İslam Çupi usta ve o kuşak yalnızca yazdıkları sayfalara değil, yaşama da değer katıyorlardı.
Neydi o kaybettiğimiz, neydi?

Küba’ya hazır reçete: Anti-emperyalizm

Bugünkü kanlı canlı Kübalıların acılarının hafifletilmesi, bizim geçmişin hayalleriyle kendimizi avutmamızdan çok daha önemli gibi geliyor. Kuru kuruya bir anti-emperyalizm söyleminin yürekleri soğutmaktan başka bir faydası olmayacak.