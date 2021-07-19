Kıbrıs’ta Erdoğan’a boykot: Tatar’dan ‘ihanet’, muhalefetten ‘biat’ çıkışı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün KKTC’de katılacağı Meclis oturumunu muhalefet partileri boykot edecek. Muhalefet göre Türkiye, KKTC’ye karşı ‘buyuran-biat isteyen‘ bir yaklaşıma sahip ve bu, ilişkileri zemininden kaydırdı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise boykot kararını ‘ihanet’ olarak yorumluyor.

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KKTC meclisindeki 50 sandalyeden 15’i muhalefet partilerinde.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Tatar, boykot kararını değerlendirdiği yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Türkiye’ye daha da sıkı sarılacağız. Yunanistan Başbakanı ile yabancı ülke liderlerinin huzurlarına giderek, saygı duruşunda bulunanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşacağı Meclis oturumunu boykot edecek olmaları oldukça düşündürücü ve esef vericidir.”

Tatar, Türkiye basınına yaptığı açıklamalarda ise boykot kararını “ihanet” olarak değerlendirdi ve ekledi: “Bu kararı alanlar Rum tarafı ile işbirliği içerisindeler“

Boykot eden partilerin gerekçesi

Ana muhalefetteki 12 milletvekiline sahip Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ise boykot kararının arkasında. CTP Parti Meclisi’nin açıklamasında, Türkiye ile KKTC arasındaki mevcut ilişki biçiminin ‘doğru zeminden kaydığı ve sürdürülebilir olmadığı‘ dile getirildi.

CTP, oturumda ana muhalefet partisinin herhangi bir söz hakkı olmaması ve farklı görüşlerini ortaya koyma olanaklarının bulunmamasını göz önünde bulundurarak toplantıya katılmama kararı aldıklarını kaydetti.

Üç vekile sahip Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) açıklamasında ise yorum biraz daha keskin oldu: “Buyuran-biat eden bir anlayışın hakim kılınmak isteniyor.”

KKTC’nin ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da, Yenidüzen gazetesine yaptığı açıklamada, “Artık burayı Türkiye idare eder gibi oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Talat şunları söyledi: “Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı gelip şu an yapımı devam eden ihaleleri denetliyor. Türkiye Büyükelçiliği ihalelerin ilerleyişiyle ilgili bilgi veriyor. Yani Türkiye idareye el koymuş gibi bir durum yaşanıyor. Özellikle Kıbrıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimine Türkiye’nin karışması ile seçimin gerçekleşmesi ve Türkiye’nin istediği adayın seçtirilmesi ilişkileri bambaşka bir noktaya taşıdı.“

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin seçimlere müdahale ettiğini öne sürmüştü.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da sosyal medya hesabındaki açıklamasında, karara destek vererek şunları yazdı: “En doğal hakkımız olan kendi kendimizi yönetme isteğimize, kimliğimize, kültürümüze saygı istedik. (…) Biat etmeyeceğiz, sessiz kalmayacağız. Dünya beşten büyükken, Türkiye de bir kişiden daha büyüktür“

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) da iki partinin kararını kutlayarak, “CTP ve TDP’nin Kıbrıs Türk toplumunun siyasal iradesine saygı talebini ve bununla ilgili aldıkları protesto kararını destekleriz” demişti.