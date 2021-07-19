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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 50 can kaybı, 7 bin 667 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 226 bin 513 test yapıldı. Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 152 olarak kayda geçti.


Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılama haritasını paylaşırken şu notu düştü: “Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın.”

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