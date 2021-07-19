Yaz aylarında beyaz giymek gerçekten de avantajlı mı?

Yazın güneşli havlarda beyaz giyinmenin daha avantajlı olduğuna dair inanış günümüzde yaygın olarak kabul görüyor. Ancak yapılan araştırmalar bu fikri değiştirmemize neden olabilir.

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Evrim Ağacı’nda yer alan bir makaleye göre, beyaz rengin güneş ışınlarını siyaha göre daha fazla yansıttığı bilinen bir gerçek.

Fakat yaz aylarında sıcak hissetmemize neden olan tek şey Güneş’ten gelen ışınlar değil. Aynı zamanda bedenimiz de sürekli ısı saçmakta. Eğer sıcak havada serinlemek istiyorsak, sadece Güneş’ten gelen ısıyı değil, bedeninizden saçılan ısıyı da düşünmek zorundayız.

İşte beyaz giymekle ilgili dikkat çeken ilk nokta burada ortaya çıkıyor. Beyaz, Güneş’ten geleni ışınları dışarı daha çok yansıtıyor ama vücudunuzdan saçılan ısıyı da aynı anda fazlasıyla bize geri iletiyor. Bu noktada ise siyah rengin avantajı ortaya çıkıyor.

Burada ufak ama önemli bir detayı atlamamak da önemli. O da ısıyı emdiği bilinen siyahın bu ısıyı nereye ileteceği.

Bunun için yazın siyah tercih edilmesi durumunda çok dar ve vücudu saran elbiselerden kaçınmak gerekiyor. Güneş altında siyah ve bol giysiler tercih edildiğinde; hafif bir rüzgar bile olması durumunda hem Güneş’ten alınan ısı hem de vücuttan emilen ısı oluşan koridorda rahatça dağılabiliyor. Bu da vücut sıcaklığının daha etkin bir şekilde düşürülmesine olanak sağlıyor.

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Bu nedenle Afrika çöllerinde yaşayan bedeviler yoğun olarak siyah cübbeleri tercih ediyor. Benzer şekilde, onların güttüğü keçilerde siyah kıllı olacak biçimde evrimleşmiş.