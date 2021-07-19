Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Arananlar’ duyurusuna yorum yapıp kendisine konan ödülü sorunca yakalandı

ABD’de yaklaşık dört aydır ‘cinayete yardım’ gerekçesiyle aranan kişi, polis teşkilatının sosyal medyadaki gönderisine kendisi hakkındaki para ödülünü soran bir yorum yazınca yakayı ele verdi.

Fotoğraf: Tulsa Polis Departmanı

Oklahoma’daki Tulsa Polis Departmanı, haftalık olarak paylaştığı ‘en çok arananlar’ listesinde mart ayında bir cinayete karıştığı gerekçesiyle aranan Lorraine Graves’in fotoğrafına da yer verdi. Gönderide “Lorraine Graves. cinayete yardımcı olmak suçundan aranıyor” ifadesi kullanıldı.


Ancak gariplik, bu paylaşımdan sonra ortaya çıktı. Facebook’taki gönderinin altında tanıdık bir isim vardı: Lorraine Graves.

Graves, gönderinin altına “Ödül parası nerede?” yorumunu yapmaktan geri duramadı.

Graves’in bu yorumunun ardından ‘sosyal medyadan uzak durması’ gerektiği yolunda başka mesajlar da geldi ancak bu onun yakalanmasına engel olamadı. Polis, Graves’i yorumunu yaptıktan bir gün sonra yakaladı.

Graves’in suçuyla ilgili olarak ayrıntılı açıklama yapılmadı ancak kendisi hakkındaki ödülün 500 bin dolar olduğu duyuruldu.

SON HABERLER

DSİ dayanılmaz bir hafiflik ve laçkalıkla dereleri boğuyor

DSİ bilime dayanmayan, tahripkar uygulamalarıyla meydanı boş bulmuş, gemi azıya almış büyük bir laçkalık, denetimsizlik içinde koşturup duruyor.
Buna bir dur denmeli artık. Bilim dünyası, akademi gür bir ses çıkarmalı, DSİ’ye yaptıklarının doğru olmadığını söylemeli. Harikalar diyarı vadilerini, derelerini korumak için DSİ’ye dava açmaya hazırlanan Arhavi’ye destek vermeli. Bu destek, tüm Türkiye’nin derelerini kurtarmak, DSİ’yi ıslah etmek için de gerekli bir adım.

Benzersiz, sürrealist bir yazar…

Hayalden ve derinlikten yoksun; sosyolojiye, şiire, sanata, ekonomiye yıldızlar kadar uzak spor yazıları, okuyanı da fakirleştiriyor, üzerine yazıldığı sporu da…
Her şeyin birbiriyle bağlı olduğu bu dünyada, maç yazılarını bir olay yeri inceleme titizliği ile yazan İslam Çupi usta ve o kuşak yalnızca yazdıkları sayfalara değil, yaşama da değer katıyorlardı.
Neydi o kaybettiğimiz, neydi?

Küba’ya hazır reçete: Anti-emperyalizm

Bugünkü kanlı canlı Kübalıların acılarının hafifletilmesi, bizim geçmişin hayalleriyle kendimizi avutmamızdan çok daha önemli gibi geliyor. Kuru kuruya bir anti-emperyalizm söyleminin yürekleri soğutmaktan başka bir faydası olmayacak.

Otoriter rejimlerin ‘casus yazılım’ tuzağı: Türkiye’de yaklaşık 500 numara hedefte

The Guardian ve 16 medya kuruluşu ortaklaşa bir çalışma yaparak İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin otoriter rejimlere casus bir yazılım sattığını ortaya çıkardı. Yazılım üzerinden insan hakları aktivistleri, gazeteciler ve avukatlar izlendi. Önümüzdeki günlerde sadece mağdurlar değil aynı zamandan bu yazılımdan faydalanan hükümetler de açıklanacak. Listede Türkiye’de Cemal Kaşıkçı cinayetini araştıran bir savcı da yer alıyor.