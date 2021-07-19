‘Arananlar’ duyurusuna yorum yapıp kendisine konan ödülü sorunca yakalandı

ABD’de yaklaşık dört aydır ‘cinayete yardım’ gerekçesiyle aranan kişi, polis teşkilatının sosyal medyadaki gönderisine kendisi hakkındaki para ödülünü soran bir yorum yazınca yakayı ele verdi.

Fotoğraf: Tulsa Polis Departmanı

Oklahoma’daki Tulsa Polis Departmanı, haftalık olarak paylaştığı ‘en çok arananlar’ listesinde mart ayında bir cinayete karıştığı gerekçesiyle aranan Lorraine Graves’in fotoğrafına da yer verdi. Gönderide “Lorraine Graves. cinayete yardımcı olmak suçundan aranıyor” ifadesi kullanıldı.

Ancak gariplik, bu paylaşımdan sonra ortaya çıktı. Facebook’taki gönderinin altında tanıdık bir isim vardı: Lorraine Graves.

Graves, gönderinin altına “Ödül parası nerede?” yorumunu yapmaktan geri duramadı.

Graves’in bu yorumunun ardından ‘sosyal medyadan uzak durması’ gerektiği yolunda başka mesajlar da geldi ancak bu onun yakalanmasına engel olamadı. Polis, Graves’i yorumunu yaptıktan bir gün sonra yakaladı.

Graves’in suçuyla ilgili olarak ayrıntılı açıklama yapılmadı ancak kendisi hakkındaki ödülün 500 bin dolar olduğu duyuruldu.