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Yaramazlara biraz batar!

Dolar yeniden 8,60’ı gördü

Geçen hafta 8.48 seviyelerine kadar inen ve ardından 8,50’nin üzerinde dengelenen dolar kuru yeniden 8,60’a çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL’de hafta başı itibariyle küresel risk iştahındaki zayıflamanın etkileri görülüyor. Para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan salgın vakaları küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı. Doların küresel çapta değerlenmesi ile birlikte TL güç kaybetti.


8,60 seviyesinin görülmesiyle TL’de kayıp yüzde 1’i buldu. TL’nin geçtiğimiz hafta güç kazanmasında; ABD’de enflasyonun Ağustos 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi nakite dönüş eğilimi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın verdiği ‘güvercin’ mesajlar etkili olmuştu.

Avro ise öğle saatleri itibariyle 10,12’den işlem görüyor.

Dolar/TL 8,50’nin altını test etti

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