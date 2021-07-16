Dolar/TL 8,50’nin altını test etti

Dolar/TL, 8,50’nin altını gördü.

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Türk Lirası’nın değer kazanmasında ABD’de enflasyonun Ağustos 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi nakite dönüş eğilimi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın verdiği ‘güvercin’ mesajlar etkili oldu.

Gün içinde 8,48’e kadar inen dolar buradan aldığı tepkiyle yeniden 8,53’e döndü. Bu aynı zamanda dolar için son bir aylık sürecin de en düşük rakamı. Kur, son olarak 25 Haziran’da 8,80’li seviyeleri zorlamıştı.

Avro ise 10,06’ya kadar düştükten sonra 10,09’da dengelenmiş gözüküyor.