Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dolar/TL 8,50’nin altını test etti

Dolar/TL, 8,50’nin altını gördü.

Fotoğraf: Reuters

Türk Lirası’nın değer kazanmasında ABD’de enflasyonun Ağustos 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi nakite dönüş eğilimi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın verdiği ‘güvercin’ mesajlar etkili oldu.


Gün içinde 8,48’e kadar inen dolar buradan aldığı tepkiyle yeniden 8,53’e döndü. Bu aynı zamanda dolar için son bir aylık sürecin de en düşük rakamı. Kur, son olarak 25 Haziran’da 8,80’li seviyeleri zorlamıştı.

Avro ise 10,06’ya kadar düştükten sonra 10,09’da dengelenmiş gözüküyor.

ABD enflasyonu dolar/TL’yi kıpırdattı

SON HABERLER

Erdal Beşikçioğlu: En zoru insanların suratındaki maskeden tepkileri görememek

Pandemide verilen ara nedeniyle aylar sonra ilk kez sahneye çıkan Erdal Beşikçioğlu, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’yle İstanbullu tiyatroseverlerle buluştu. ‘Çocukluk’ ve ‘Kağıt Ev’ dizilerini çekmiş ancak uzun zamandır sahne tozu yutmamıştı. Aradan sonra sahneye çıkma konusunda kendi deyişiyle tatlı bir endişesi vardı ama güzel bir buluşma olmuştu. En zoru ise insanların suratında maske varken tepkilerini görememekti.

Kadıköy’de mozaik üstüne döşenen mermerin çatlakları…

Kadıköy’deki olayı yalnızca azınlıklara yapılan tacizle özetlemek doğru olmaz, zira senelerdir dozu artarak sürekli bir şeyler oluyor semtte. Farklı yaşam tarzlarına tahammülsüzlükle, rant hırsının kavşak noktasında konuşlanmış sağcı çakallığının, Kadıköy’deki mozaiği kaldırıp, mermer döşeme tutkusunun tarihi, AKP’den de eskidir