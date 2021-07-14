ABD enflasyonu dolar/TL’yi kıpırdattı

Dolar/TL tarihi zirvesinin hemen altında 8.59-8.75 dar bandında seyir izlemeye devam etti. ABD enflasyonu sonrası kur 8,6 seviyesinin altından yukarı yönlü hareket ederken, bugün piyasada Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararı bekleniyor.

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Dolar, son 13 yılın en hızlı hareketini gösteren ABD enflasyonunun tekrar yüzde 5’in üstüne çıkması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında planlanandan daha hızlı sıkılaştırmaya gidebileceği yönündeki beklentilerle avro karşısında üç ayın, yen karşısında bir haftanın zirvesine çıktı.

Geçen haftadan beri 8,59-8,73 dar bandında işlem gören dolar/TL bu haftaya da yatay bir seyirle başladı. Kur saat 09:08 itibariyle 8.64, avro/TL 10.18 seviyesindeydi.

MB faiz kararı sonrası ise piyasaların gözü Fed Başkanı Jerome Powell’in bugün ve yarın ABD Kongresi’nde yapacağı yarıyıl konuşmasında olacak. Bu konuşmada Fed’in artan enflasyonu durdurmak için daha agresif adımlar atıp atmayacağı hakkında ipuçlarına bakılacak.

Merkez ne mesaj verecek?

Türkiye’de enflasyondaki yükselişin ardından MB’den faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi TL’ye bir miktar destek olurken, neredeyse tüm gelişmekte olan ülke para birimleri geçen hafta yükselen dolar karşısında değer yitirdi.

Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı bugün politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

Yurt içinde enflasyonun haziran ayında kaydettiği sürpriz artışın ardından MB’nin ilk faiz indirimini ne zaman yapacağı tahminleri neredeyse tamamen yılın son çeyreğine ötelenirken, Reuters anketine katılan dört kurum artık bu yıl faiz indirimi beklemediğini belirtti.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla kısa süre önce yaptığı toplantıda enflasyonda bu ve önümüzdeki ay oynaklıklar olabileceğini ve Merkez Bankası’nın enflasyonda üçüncü çeyrek sonu ile dördüncü çeyrek başında belirgin düşüş olacağı beklentisini koruduğunu söylemişti.

MB’nin açıklamalarına rağmen yatırımcılar siyasetin düşük faiz istekliliğini de göz önüne alarak kısa vadede faizlerde indirim olacağı endişesini hala taşıyor.

MB’nin bu hafta faizleri sabit tutması beklenirken piyasalar daha çok Para Piyasası Kurulu (PPK) metnindeki değişiklikler ile yapılacak sözlü yönlendirmelere odaklanacak.

Reuters anketinde ilk faiz indiriminin ne zaman yapılacağı tahminlerinde yılın son çeyreği ağırlığını daha da artırırken, öngörülen faiz indirimlerinin eskisine kıyasla daha küçük olacağı da tahmin edildi.

Daha önce faiz indirimi öngören dört kurum ise artık bu yıl faizlerde bir değişiklik beklemediğini belirtti. Haziran ayında yapılan bir önceki ankette bu yıl indirim beklemeyen katılımcı bulunmuyordu.

‘Endişeler piyasadan silinmiş değil

Bir bankanın döviz masası işlemcisi şöyle konuştu: “MB’nin bugün bir adım atması gerekirse bu faiz artışı yönünde olmalı. Bu da verilen mesajlara göre değerlendirilen bir konu değil. Bu nedenle bugün faizlerin sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak siyasilerin düşük faiz istekliliği nedeniyle bankanın bir an önce faiz indirimi yapmak istediği yönündeki endişeler de piyasadan silinmiş değil.”

İşlemci şöyle devam etti: “MB’nin politika faizini yüzde 19 seviyesinden bu ay olmasa da önümüzdeki aydan ya da Eylülden itibaren sınırlı da olsa indirim yapılması endişesi var. Bu beklenti enflasyondaki düşüşten değil siyasilerin düşük faiz isteğinden kaynaklanıyor. Bugünkü PPK’da önümüzdeki aylar için indirim yapılıp yapılmayacağına dair mesajları takip edeceğiz.”

Bankacılar makro gerçekleşmelerin ancak sınırlı indirimlere olanak tanıyabileceğini, bunun da enflasyonla mücadelede yeni zorluklar getireceğini belirtiyor. Süreçte endişe edilen en önemli unsur ise erken faiz indirimlerinin TL’de yeni değer kayıplarını beraberinde getirerek yeni faiz artışı ihtiyacını tetiklemesi ihtimali. Siyasilerin faiz artışlarına olumsuz bakış açısı nedeniyle bu ihtimal yatırımcılar arasında endişe yaratıyor.