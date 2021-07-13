Ekonomistler yarınki toplantıda faiz indirimi beklemiyor

Merkez Bankası’nın (MB) Para Politikası Kurulu toplantısı, yarın saat 2’de yapılacak. Ekonomistlerin genel görüşü MB’nin faiz indirimine gitmeyeceği yönünde.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mart ayında Naci Ağbal’ı görevden alarak yerine yüksek faiz karşıtı görüşleriyle bilinen Şahap Kavcıoğlu’nu MB başkanlığına getirmiş, ancak mevcut faiz oranlarında herhangi bir indirime gidilmemişti.

MB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin yarınki toplantıda da sabit bırakılacağına yönelik tahmin belirtti.

Garanti BBVA Yardımcı Başekonomisti Seda Güler Mert, toplantıda beklentilerinin politika faizinin yüzde 19 olarak korunması yönünde olduğunu belirtti. Bununla beraber, karar metninde global risklere, artan maliyet unsurlarına ve son yapılan zamlara dikkatin çekilebileceğini ifade eden Mert, dolayısıyla, enflasyon konusunda daha kaygılı bir duruş sergilenebileceğini aktardı.

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio da Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapmayacağı düşüncesinde. Merkez’in açıklamasının şahin tonda olacağı öngörüsünde bulunan Maggio, sıkı para politikasının en azından enflasyon arttığı sürece devam edileceğini, en erken faiz indiriminin de muhtemelen 4. çeyrek olabileceğini söyledi.

Haziran ayında yüzde 17,5’e ulaşan enflasyonun, doğalgaz ve elektrik zamlarının etkisiyle önümüzdeki aylarda daha yükselmesi bekleniyor.