Akşam Postası / 19 Ocak 2023

Hrant Dink katledilişinin 16’ncı yılında aynı yerde anıldı: Seninleyiz ahparig

Ermeni gazeteci ve yazar Hrant Dink, 16 yıl önce öldürüldüğü İstanbul’un Şişli ilçesindeki Agos gazetesinin eski binası önünde anıldı. Anmaya Dink’in meslektaşları, siyasiler, sanatçılar, aktivistler ve birçok vatandaş katıldı.

Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde engel yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım” dedi.

Merkez Bankası’ndan yılın ilk faiz kararı: Yüzde 9’da sabit bıraktı

Merkez Bankası (MB) yılın ilk faiz kararında değişikliğe gitmedi. Yüzde 9’da sabit bıraktı.

Seçim kanunlarında kural çatışması: 90 gün mü 60 gün mü?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etmesinin ardından seçim takvimine ilişkin tartışmalar başladı. Tartışmaların bir bölümünde seçim sürecinin hedef tarihten 90 gün önce mi yoksa 60 gün önce mi başlayacağı konuşuluyor. Yürürlükteki iki kanun bu konuda farklı sürelere işaret ederken, hukukçular da farklı yorumlar yapıyor.

Selahattin Demirtaş’a sahte haber: Kızın trafik kazasında ağır yaralı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın bulunduğu Edirne Cezaevi’ni arayan bir kadın, kendini Başak Demirtaş olarak tanıtarak, kızının trafik kazası geçirdiği yalanını söyledi.

Mansur Yavaş çevresi, HDP anketi Kübra Par’dan ‘yürümeyince’ Fatih Altaylı’ya attı

Adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için anılan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ‘çevresi’den, HDP seçmeninin Yavaş’ı desteklediğine dair bir anket 1 Ocak’ta Habertürk yazarı Kübra Par’a gönderilmişti. Anket burada istenen etkiyi yaratmamış olacak ki, bu kez de Habertürk’ün bir diğer yazarı Fatih Altaylı’ya gönderildi

Bülent Arınç, Sinan Ateş cinayetinde sessizliği seçti: Hedef olmak istemem

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ‘çok şeyler bilse de’, başkalarının hedefi olmak istemediği için bunların anlatmayacağını söyledi.

Binali Yıldırım’ın oğlu vali ve il jandarma komutanını karşısına dizdi

Eski başbakan AKP’li Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın karşısına valiyi ve il jandarma komutanını dizmesi gündem oldu.

Arınç, 2010’daki oylamayı ‘unuttu’: AKP sekiz fire vermişti

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, 2010’daki anayasa değişikliği görüşmelerine HDP’nin selefi BDP’nin katılmadığını ve parti kapatmaları zorlaştıran maddenin geçmediğini söyledi. Arınç, oylamanın düzenlendiği gün sekiz AKP milletvekilinin katılmadığınıysa ‘unuttu.’

Seçim öncesi bir faiz indirimi daha gelebilir

Merkez Bankası (MB) politika faizini beklendiği üzere yüzde 9’da sabit tutarken, karar metninde iki önemli değişiklik dikkat çekti. Ekonomistler değişikliği, mayıstaki seçim öncesi yeniden faiz indirimi için kapının açık bırakılması olarak yorumladı.

Demirtaş, Erdoğan’ın ‘subliminal mesajını’ yorumladı: Güzel bir mayıs olacak

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi için 14 Mayıs’ı işaret etmesini “Aslında mayıs ayı, Erdoğan’ın gidişi için son derece uygun bir ay. Anlaşılan bu mayıs, tarihe geçecek güzel bir mayıs olacak” diye yorumladı.

Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun karşısında ‘2-0 öne geçti’: Hedef 5-0

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açtığı tazminat davası reddedildi.