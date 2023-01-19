Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun karşısında ‘2-0 öne geçti’: Hedef 5-0

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açtığı tazminat davası reddedildi.

Kaftancıoğlu daha önce beraat ettiği davayı hatırlatarak, ‘2-0’ önde olduğunu ve üç davanın daha kaldığını kaydetti.

Fahrettin Altun, Canan Kaftancıoğlu. (AA)

Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan iki yıl dört aya kadar hapis cezası istenen Kaftancıoğlu hakkında geçen hafta beraat kararı verilmişti.

Sevgim Begüm Yavuz’un haberine göre Fahrettin Altun’un, Kaftancıoğlu hakkında, evinin önündeki açıklamasını gerekçe göstererek ‘kişilik haklarına saldırı’ iddiasıyla açtığı 200 bin TL’lik manevi tazminat davası da reddedildi.

Anadolu 15’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen sekizinci duruşmada reddedilen dava hakkında Canan Kaftancıoğlu’ndan da mesaj geldi.

Kaftancıoğlu’nun Twitter’daki mesajı şöyle: “2-0. Beyefendinin kaldı 3 davası. Hedef 5-0. Troller şimdiden çalışmaya başlayın yine. Çoook işiniz var çok…”