Yargıtay başkanının İmamoğlu açıklamasının şifresi

CANAN COŞKUN

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis cezası ve siyasi yasağın Yargıtay’a gelmeden istinaf mahkemesinde kesinleşebileceğini söyledi. Sosyal medyada tartışma konusu olan bu açıklamayı hukukçulara sorduk.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün cezası almıştı. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün aktardığına göre gazetecilere konuşan Yargıtay başkanı, İmamoğlu hakkındaki hapis cezasının seçim öncesi kesinleşip kesinleşmeyeceğine ilişkin soruya, şu karşılığı verdi: “Yargılama süreci devam ediyor. Dosya, önce istinafa gidecek. Belki de orada karar kesinleşerek Yargıtay’a hiç gelmeyebilir. Kararın Yargıtay’a gelmesi halinde de öncelikle Yargıtay başsavcılığınca incelenerek ilgili daireye gidecek. İstisnai durumlarda dosyalar öne alınabiliyor. Ancak bunun takdiri yargılama sürecinde görev alan yargı mensuplarına aittir.”

Ceza avukatı: Temyize tabi

Diken’in ulaştığı bir ceza avukatı cezanın ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan verildiği için temyize (Yargıtay) tabi olduğunu, İmamoğlu Yargıtay’a götürürse kararın kesinleşmeyeceğini söyledi: “Bence başkanın kast ettiği istinafın kararı düzelteceği haller. Mesela CMK 280/1.c ve 223/4 uyarınca ‘Ceza verilmesine yer yoktur’ deyip kararı bu şekilde düzeltip istinaf başvurusunu reddederse karar istinafta (İmamoğlu lehine) kesinleşir.”

‘Beraat çıksa bile savcı Yargıtay’a götürebilir’

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Güçlü Akyürek’se Diken’e şunları dedi:

*Bu açıklamayı görür görmez ben de araştırdım, benim gibi ceza hukukçusu olan birkaç arkadaşımla da konuştum. Açık söyleyeyim, biz işin içinden çıkamadık, çünkü bu davanın normal şartlar altında Yargıtay’a gitmeme ihtimali yok.

*İstinafta kesinleşemez, çünkü açık hüküm var. Türk Ceza Kanunu’nun 125’inci maddesinin üçüncü fıkrası kamu görevlisine hakareti cezalandırmaktadır ki İmamoğlu da bundan mahkum edilmişti. Bu temyize tabidir. İstinaf incelemesinden sonra temyize gidebilecek bir dosyadır.

*Yargıtay başkanının ‘İstinafta kesinleşmesi’ diyerek neyi kastettiğini ben bulamadım. Böyle bir ihtimal yok. İstinaf mahkemesi gelen istinaf başvurusunu reddederse İmamoğlu tarafının temyize başvurması gerekir. Başvurmazlarsa kesinleşir. Ancak böyle bir şey olabilir ama onların da böyle bir durumda başvurmama ihtimali yoktur diye düşünüyorum.

*Normal şartlar altında bu suç Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 286’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında açık bir şekilde temyize tabi suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Kamu görevlisine hakaret suçu söz konusu olduğunda istinafın hangi kararı olursa olsun temyiz edilebilir.

*İstinaf mahkemesi, İmamoğlu’nun lehine bir şekilde ‘Burada verilen mahkumiyet kararı yanlıştır, beraat kararı veriyorum’ dediğinde bu sefer de istinaf savcısının Yargıtay’a başvurma yetkisi var, dolayısıyla yine istinafta kesinleşmiyor.