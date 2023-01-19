Binali Yıldırım’ın oğlu vali ve il jandarma komutanını karşısına dizdi

Eski başbakan AKP’li Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın karşısına valiyi ve il jandarma komutanını dizmesi gündem oldu.

Erkam Yıldırım’ın gündem olan fotoğrafı. (İsmail Saymaz)

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Erkam Yıldırım’ın Erzurum’da bir mağazada otururken karşısında Erzurum Valisi Okay Memiş’i ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek’i dizdiği fotoğrafı paylaştı.

Saymaz yazısında şunları kaydetti:

“Erzurum’daki geleneksel ‘1001 Hatim’ duası 13 Ocak’ta tarihi Ulucami’de yapıldı. O gün imam, dua ve cuma namazı için toplanan cemaate ‘Son başbakanımız Binali Yıldırım’ın oğlu hayır için bir yemek veriyor. Duadan sonra yemek yiyebilirsiniz’ diye seslendi. Yıldırım’ın Erzurum’a geldiği bu şekilde şehirde duyuldu.

Yıldırım, namazdan sonra ‘Mürsel’in mağazası’ diye bilinen giyim mağazasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğrafta Yıldırım, koltuğa gömülmüş ve sol eliyle tesbih çekerken görünüyor.”

Peker’in iddialarında gündeme gelmişti

İktidar hakkında çektiği videolarla gündem olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bir videosunda, Erkam Yıldırım’ın ‘kokainin yeni güzergahını belirlemek için geçen ocak ve şubat aylarında Venezuela’ya gittiğini’ öne sürmüş, KKTC’de yaşayan Halil Falyalı’nın misafiri olduğunu, ‘ülkeyi uyuşturucu trafiğinin merkezi haline getirmeye çalıştıklarını’ iddia etmişti.

Binali Yıldırım ise oğlunun bu ülkeye sağlık malzemesi dağıtmak için gittiğini, uyuşturucuyla kendilerinin yan yana getirilemeyeceğini söylemişti.