Emin Alper: Hrant Dink’in yarasından hâlâ kan sızıyor

Agos gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Hrant Dink’i anma etkinliğinde konuşan Emin Alper, Hrant Dink’e verdikleri sözü anımsatarak ‘mücadele’ vurgusu yaptı.

Gazeteci Dink, 19 Ocak 2005’te yayın yönetmenliğini yaptığı Agos’un İstanbul’un Şişli ilçesindeki eski binasının önünde suikaste kurban gitmişti.

Dink, katledilişinin 16’ncı yılında Sebat Apartmanı önünde anıldı.

Katilleri yaratan karanlık daha da koyulaştı

Anmada konuşma yapan yönetmen ve senarist Emin Alper, 16 yıldır adaletin tecelli etmediğini ve katilleri yaratan karanlığın gittikçe daha da koyulaştığını vurguladı. “Osmanbey kaldırımlarında yatan dostumuzun yarasından hâlâ kan sızıyor” diyen Alper şöyle devam etti:

* İçe doğru birbirine dönmüş iki ayağının arasından incecik akan kan kendisine bir yol arıyor. Gündelik telaşları içinde koşturan bir insan kalabalığının arasından, ardından ağlayan öfkeli dostlarının yanından, adalet arayışına duvar olmuş mahkeme kapılarının altından, nefret ve hınç dolu kışkırtıcıların akşamları huzur içinde döndükleri evlerinin önünden, Kamp Armen’in yıkıntıları arasından doğduğu Malatya’ya, Anadolu topraklarında kendine bir yol arıyor. Bu incecik sızıntı kendi yolunu bulacak ama önce Hrant’ın kanı, Mustafa Suphi ve arkadaşlarının bindirildikleri takadan, Sabahattin Ali’nin kırık gözlük camından, Musa Anter’in ak saçlarından, 1915’te Anadolu’nun her karış toprağından, 38’de Dersim dağlarından, 55’te İstanbul’un kırık vitrin camlarından, Maraş’tan ve Sivas’tan sızan kanla buluşacak.

* Yıllardır bu topraklarda sadece Ermeni, Rum, Kürt olduğu için, azınlık olduğu için katledilen masumların, sadece eşitlik ve kardeşlik istediği için öldürülen aydınların kanı birbirine kavuşuyor ve kendine akacak bir yol arıyor. Bu yolları görenler ne çok kan akmış diyorlar. Onların sayıları azdı ama kanları çok aktı! Az olmak, bu topraklarda zulüm görmek için hep yeterli bir nedendi.

Hrant’a sözümüz var

* İnsanlığın hikâyesini değiştirmek zorundayız çünkü biz Hrant’a söz verdik. Sömürüye ayrımcılığa dayanan bu sistemi biz yaratmadık ama bunu değiştirebiliriz. Hrant’a verdiğimiz sözü hatırlamak için buradayız. Tarih yazan kalemleri katillerin ellerinden almak için buradayız.