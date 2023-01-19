Hrant Dink katledilişinin 16’ncı yılında aynı yerde anıldı: Seninleyiz ahparig

Ermeni gazeteci ve yazar Hrant Dink, 16 yıl önce öldürüldüğü İstanbul’un Şişli ilçesindeki Agos gazetesinin eski binası önünde anıldı. Anmaya Dink’in meslektaşları, siyasiler, sanatçılar, aktivistler ve birçok vatandaş katıldı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink anıldı. (Fotoğraflar: AA)

Gazeteci Dink, 19 Ocak 2005’te yayın yönetmenliğini yaptığı Agos’un İstanbul’un Şişli ilçesindeki eski binasının önünde suikaste kurban gitmişti. Sık sık hedef gösterildikten sonra katledilen Dink, her yıl 19 Ocak’ta öldürüldüğü Agos gazetesinin önünde anılıyor.

Osmanbey semtinde bulunan Sebat Apartmanı’nın önünde bir araya gelen yurttaşlar, Dink’in öldürüldüğü noktaya kırmızı karanfil, mum ve nar bıraktı.

Öldürüldüğü saat olan 15:00’te alanda Hrant Dink’in, “Biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var, çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin bu toprakları alıp gitmek için değil, bu toprakların gidip dibine girmek için” sözleri dinletildi.

Törende ‘Sarı Gelin’ türküsü Türkçe ve Ermenice olarak çalındı. Dink’in fotoğrafının olduğu binaya asılı afişte, “İnadın, umudun, cesaretin bizimle. Seninleyiz Ahparig. Buradayız 16 yıldır” yazısı yer aldı.

Anmaya katılanlar, “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz” ve “Hrant için adalet” yazılı dövizler taşıdı. Dövizlerde Kürtçe, Ermenice ve Türkçe yazılar yer aldı.

Akbar’ın mesajı okundu

Afganistan’da hakim olan cinsiyet ayrımcılığına son vermek için çalışan 14’üncü Uluslararası Hrant Dink ödülünü alan insan hakları aktivisti Şaharzad Akbar‘ın mesajı okundu.

Mesaj şöyle: “Hrant Dink hayatı ve çalışmaları dünyanın her yerinde aktivistlere ilham kaynağı oluyor. Bu vesileyle İran ve Afganistan’da kadınların verdikleri mücadeleye dikkat çekmek istiyorum. Afganistanlı kadınlar diri diri toprağa gömüldüklerini hissediyorlar fakat buna rağmen Taliban’a karşı mücadele ediyorlar. Mücadeleci kadınlar gizlice faaliyet gerçekleştiriyorlar ama pes etmiyorlar. Hrant Dink’in mirasını dayanışmayla taçlandıralım.”

Mater, Rakel Dink’in sözlerini hatırlattı

Ardından Gezi Parkı Davası’ndan tutuklu sinemacı Çiğdem Mater’in mesajı da okundu.

Mesaj şöyle:

*Bugün Kandıra’dan Edirne’ye, Silivri’den Sincan’a, Gebze’ye, Tekirdağ’a, seni küçücük hücrelerinde, avlularında, koğuşlarında anan, gülen gözlerinle akıllarında tutan binlerce insan adına konuşmak; sesimizi, selamımızı ve inadımızı iletmek bu kez de bana düştü.

*Sevgili Hrant Dink ailesi ve Hrant’ın sevgili arkadaşları; Sebat Apartmanı’nın önünde sebatla ve inatla 16’ncı kere bir aradasınız. Orada olan sizler lütfen yanı başınıza orada olmak isteyip olamayan bizleri, hapistekileri, sürgündekileri, on binleri ekleyin. Sebat Apartmanı önünde sadece Hrant Dink’i anmıyoruz. Memleketin yüz küsür yıllık sessizliğine ses veriyoruz. Sessizliğin suça ortak olduğunu fark etmiş olanlar olarak buradayız. Bizi acılarda akraba edenlere inat buradayız, bir aradayız.

*Sevgili Rakel Dink’in tarihi tespitiyle: Bizi acılarda akraba edenlere inat buradayız, bir aradayız. Son iki yıldır sizlerler beraber olamadım ama biliyorum ben ve benim gibi o meydanda olamayan tüm arkadaşların sesi o meydanda yankılandı. Özgürlükleri elinden alınan Hrant’ın tüm arkadaşlarıyla Selahattin, Osman, Gültan, Sebahat ile o meydanda olacağız, ‘Buradayız ahparig’ diyeceğiz.