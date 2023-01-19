Davutoğlu, Erdoğan’a ‘mal varlığı’ çağrısını yineledi: Siyasi arınma vakti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘yolsuzluk’ üzerinden verdiği yanıtta mal varlığı çağrısını tekrarlayarak, “Niye kaçıyorsunuz? Siyasi olarak arınma vakti. Hadi arınalım” dedi.

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Erdoğan, eski ‘yol arkadaşı’ Davutoğlu’nu Şehir Üniversitesi üzerinden şu sözlerle ‘yolsuzluk’ yapmakla suçlamıştı: “Bizden üniversite istediler. Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Biz bu tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bila bedel vakfına mülk edindi. Türkiye’de bunun başka örneği yok.”

Sosyal medyada paylaştığı videoyla bu iddiayı yalanlayan Davutoğlu, Erdoğan’a “Mal varlıklarımızın araştırılması için soruşturma komisyonu kurulsun” çağrısında bulunmuştu.

Davutoğlu, partisinin genel merkezinde bu konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan’ın iddiasına yanıt verdi. ANKA’nın haberine göre Davutoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Cumhurbaşkanı makamı son derece önemlidir, her sese kulak verir. Ama bir kişi, cumhurbaşkanı makamında bulunduğunu unutarak Gazi Meclis’in kürsüsünden, bir kere başbakanlık yapmış ve hakkında basın, rakip, dost herkesin iyi bir kanaate sahip olduğu, geçmişte birlikte çalıştığı bir siyaset adamı, akademisyen için yolsuzluk suçlamasında bulunuyorsa cumhurbaşkanlığı makamını kendi şahsi hesapları için kullanıyor demektir.

* Şehir Üniversitesi tarihinde hiçbir hukuksuz işlem olmamıştır. Aksine, Şehir Üniversitesi’nin kapatılması sürecinde çok sayıda hukuksuz işlem yapılmıştır. Buradan söylüyorum; bu hukuksuz işlemlerde dahil olan, imza atan, başta Sayın Erdoğan olmak üzere herkes, gelecekte hem hukuken hem de vicdanen hesap vereceklerdir. Bir üniversite kapatmak, barbarlıktır. Bunu Moğollar, Bağdat’a girdiğinde de yaptılar ve tarih onları kara bir adla andı.

* Erdoğan’a yaptığım çağrıyı bir kez daha tekrar ediyorum. Madem ortada bir yolsuzluk iddiası var, 7 Aralık 2019 da yaptığı konuşmaya verdiğim cevabı tekrar ederek söylüyorum ve net bir çağrıda bulunuyorum. Yaşayan cumhurbaşkanı ve başbakanlar ve bütün bakanlar, -o açıklamamda sadece ilgili bakanlar demiştim, şimdi değiştiriyorum, bütün bakanlar. Çünkü ekonomiyle ilgisi olmayan içişleri bakanı ve farklı bakanlar; neler döndüğünü ve dönmekte olduğunu hepimiz biliyoruz- bütün bakanlarla ilgili araştırma ve soruşturma komisyonu kurulmalı.

* Erdoğan samimiyse bu komisyonu kursun, önce de benim mal varlığım araştırılsın, birinci derece akrabalarımla birlikte. Ama hemen arkasından Erdoğan’ın, Binali Yıldırım’ın ve Berat Albayrak’ın ve diğer bütün bakanların mal varlığı araştırılsın. Niye kaçıyorsunuz? Siyasi olarak arınma vakti. Hadi arınalım.