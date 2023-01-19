Selahattin Demirtaş’a sahte haber: Kızın trafik kazasında ağır yaralı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın bulunduğu Edirne Cezaevi’ni arayan bir kadın, kendini Başak Demirtaş olarak tanıtarak, kızının trafik kazası geçirdiği yalanını söyledi.

Bu haberin ulaştırıldığı Demirtaş’ın, yaklaşık bir saat kızı ve eşine ulaşamadığı bildirildi.

Selahattin Demirtaş. (demirtasinfo.com)

Erzurum’da yaşayan ve kendisini çevresine AKP’li ‘siyasetçi’ olarak tanıtan Ş.P. isimli bir kadın, 31 Ekim 2022’de Edirne F Tipi Cezaevi’ni arayarak ağlamaklı ve telaşlı bir sesle kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp acil bir durum olduğunu, Selahattin Demirtaş ile telefonda görüşmek istediğini söyledi. Ş.P. cezaevine görüşe giderken Diyarbakır çıkışında trafik kazası geçirdiklerini söyledi.

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre Ş.P., kazada ölü olmadığını, büyük kızlarının ağır yaralı olduğunu, bu yüzden görüşe gelemeyeceklerini Selahattin Demirtaş’a bildirmelerini istedi. Cezaevi yetkilileri de kadının söylediklerini Selahattin Demirtaş’a aktardı.

Bunun üzerine paniğe kapılan Demirtaş’a telefonla acil görüşme hakkı tanınarak ailesiyle konuşmasına izin verildi. Eşi Başak Demirtaş’a ulaşamayan Selahattin Demirtaş, annesini aradı. Konuyla ilgili bilgileri olmayan Demirtaş’ın annesi ve kardeşleri de büyük bir panikle Başak Demirtaş’a ve diğer aile üyelerine ulaşmaya çalıştı.

Başak Demirtaş’a ulaşılmasıyla aileye büyük panik yaşatan olayın gerçek olmadığı ortaya çıktı. Cezaevini arayan kişinin Başak Demirtaş olmadığı Selahattin Demirtaş’a iletildi.

AKP’li çıktı, takipsizlik verildi

Demirtaş’ın avukatları ve cezaevi yönetimi suç duyurusunda bulundu.

Savcının soruşturması sonucu olay günü Edirne Cezaevi’ni arayan kişinin Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Ş.P. olduğu ortaya çıktı. Kadının, kendisini çevresine siyasetçi ve AKP’li olarak tanıttığı öğrenildi. Adresi ve kimlik bilgileri tespit edilen kişiye karşı Demirtaş’ın avukatlarının manevi tazminat davası açmaya da hazırlandıkları öğrenildi.