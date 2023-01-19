Selahattin Demirtaş, motivasyona devam ediyor: Hep birlikte kazanacağız

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter’dan seçmeni motive eden mesajlarını sürdürüyor.

Bugün de bir mesaj paylaşan Demirtaş, birlik ve ‘boyun eğmeme’ mesajı verdi.

Selahattin Demirtaş. (demirtasinfo.com)

Demirtaş, şunları dedi: “Cebinde bir çay parası olmayan gençler, üç kuruşun hesabını yapmak zorunda bırakılan emekçiler, emekliler, esnaflar, çiftçiler! Bu seçim sizin seçiminiz. Geleceğinizi çalmalarına kesinlikle izin vermeyin. Boyun eğmeyeceğiz, hep birlikte kazanacağız.”

Cebinde bir çay parası olmayan gençler, üç kuruşun hesabını yapmak zorunda bırakılan emekçiler, emekliler, esnaflar, çiftçiler!



Bu seçim sizin seçiminiz. Geleceğinizi çalmalarına kesinlikle izin vermeyin.



Boyun eğmeyeceğiz, hep birlikte kazanacağız. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 19, 2023

Demirtaş dün yayınladığı mesajda, “Kaybetse de gitmez” diye düşünenlerin olup olmadığını da sorarak şunları kaydetmişti:

“Öyle düşünenlere şunu söyleyin lütfen: Meydanlar tıka basa dolarsa seçimi, sandığı ve zaferi çalmaya kalkamazlar. Tüm mitingler coşkulu ve kararlı bir halk gösterisine dönüşürse öyle bir şey akıllarından bile geçmez.”