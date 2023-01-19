Fenerbahçe, rakibini son dakikalarda devirerek çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe, 12. dakikada Arda’nın şık asisti, Zajc’ın golüyle 1-0 öne geçti.
26. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği buldu. Rakip yarı sahanın ortalarında sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Mendes’in ortasına ceza sahasında iyi yükselen Sinan Osmanoğlu’nun kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.
89. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Emre Mor’un sağ çaprazdan arka direğe ortasına altı pasın solunda iyi yükselen Valencia’nın kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşma, Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Böylece Fenerbahçe, çeyrek finale yükselirken, Çaykur Rizespor turnuvaya veda etti.