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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe, rakibini son dakikalarda devirerek çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Fotoğraflar: AA

Fenerbahçe, 12. dakikada Arda’nın şık asisti, Zajc’ın golüyle 1-0 öne geçti.


26. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği buldu. Rakip yarı sahanın ortalarında sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Mendes’in ortasına ceza sahasında iyi yükselen Sinan Osmanoğlu’nun kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.

89. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Emre Mor’un sağ çaprazdan arka direğe ortasına altı pasın solunda iyi yükselen Valencia’nın kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma, Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Böylece Fenerbahçe, çeyrek finale yükselirken, Çaykur Rizespor turnuvaya veda etti. 

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