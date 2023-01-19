Tarkan’dan Uludağ çağrısı: Bu yasa iptal edilmeli

Sanatçı Tarkan, Uludağ’la ilgili Meclis’te kabul edilen tasarıya tepki göstererek, hatadan dönme çağrısında bulundu.

Muhalefetin, Uludağ’ın doğasının ranta açılarak tahrip edileceği gerekçesiyle karşı çıktığı, AKP’nin hazırladığı Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmişti.

Kararı Twitter hesabından eleştiren Tarkan, şunları kaydetti:

“Uludağ’ı milli park statüsünden çıkaran yasa iptal edilmeli, bu hatadan dönülmeli. Bu yasayı onaylayanlar unutmamalı ki bu ülke hepimizindir, halkın sesine kulak verip, doğal alanlarımızı koruma altına almalılar. Uludağ milli park statüsüne geri dönmeli.”