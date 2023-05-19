Akşam Postası / 19 Mayıs 2023

Sinan Oğan, Erdoğan’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ı kabul etti.

Nakit avansa kısıtlama: Filmin devamı 28 Mayıs sonrası

Ekonomistler, seçim sonrası sonrası nakit avansa yeniden bir kısıtlama gelebileceği görüşünde.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın montajına gerçek görüntülerle yanıt verdi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın izlettiği montajlanmış görüntülere, AKP döneminde yaşananlardan kesitlerle yanıt verdi.

Demirtaş, ‘siyasi şantaj’a prim vermedi

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘hapis olması üzerinden yapılan siyasi şantaj’a çıkıştı.

Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi: İstişareler sürecek

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la görüştü. Görüşme sonrası Özdağ, partisinin yetkili kurullarıyla değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Rapor: Gençlerin yaşam memnuniyeti beş yılda dibi gördü

Habitat Derneği’nin hazırladığı ‘Gençliğin İyi Olma Hali Raporu’nun beşincisi yayımlandı. Rapora göre yaşamından memnun olan gençlerin oranı son beş yıldır düşerek bu yıl yüzde 46’ya geriledi. Bu oran 2017’de yüzde 70’ti.

Erdoğan reklamında Berat Albayrak ve ‘beşli çete’ detayı

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın reklam filminde eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak ve ‘beşli çete’ detayları yer aldı.

Togg teslimatları: ‘Mayısta 1000’ denmişti, dün 60’ıncı verildi

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, mayısta 1000 adet Togg teslimat hedefine rağmen dün 60’ıncı aracın teslim edildiğini yazdı.