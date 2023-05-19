Rapor: Gençlerin yaşam memnuniyeti beş yılda dibi gördü

Habitat Derneği’nin hazırladığı ‘Gençliğin İyi Olma Hali Raporu’nun beşincisi yayımlandı. Rapora göre yaşamından memnun olan gençlerin oranı son beş yıldır düşerek bu yıl yüzde 46’ya geriledi. Bu oran 2017’de yüzde 70’ti.

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2017’den bu yana iki yılda bir yürütülen araştırma, 8 Mart-8 Nisan arasında Türkiye’deki kentsel genç nüfusu temsil eden 28 farklı ilde, 18-29 yaş arası 1228 gençle yüz yüze görüşme yoluyla düzenlendi.

Raporun en önemli bulgularından biri, yaşamdan memnuniyet ve geleceğe dair umutların, büyük oranda istihdam koşullarından etkilendiğini gösterdi.

2017’de yaşamdan memnun olan gençlerin oranı yüzde 70,8 kaydedilirken, bu yılki araştırmada bu oran yüzde 45,6 ölçüldü. Gelecekten umutlu olduklarını belirten gençlerin oranıysa yüzde 43,7’ye geriledi. 2017’de bu oran yüzde 66,6 ölçülmüştü.

İş arayan gençler

Rapor, 18-24 yaş grubunda yer alan ve çeşitli nedenlerle ne eğitimde ne de istihdamda olan gençleri ifade eden ‘ev genci’ kavramını literatüre kazandırmıştı. Ev gençlerinin memnuniyet oranı bu yıl yüzde 46,4 olarak tespit edildi.

Çalışan gençlerin yaşamdan memnuniyet oranı yüzde 47,1, öğrencilerin yüzde 51,8’ken, yaşam memnuniyeti en düşük olan grubun iş arayan gençler olduğu tespit edildi. İş arayan gençlerin yalnızca yüzde 28’i hayatlarından memnun olduğunu belirtti.

Gençlerin yüzde 35,8’inin geliri 3 bin liranın altında

Gençlerin maddi durumlarından memnun olma durumları da raporun ilk yayımlandığı 2017’den bu yana düşüş eğilimi gösterdi.

Bu yıl maddi durumlarından memnun olan gençlerin oranı yüzde 38,3 olarak ölçülürken, gençlerin yüzde 35,8’inin aylık kişisel gelirinin 3 bin lira ve altında olduğu görüldü. 2017’de beş gençten birinin maddi durumunu kötü olarak tanımladığı bilinirken, bu oran 2023’te yüzde 36,7’ye çıktı.

Rahat bir hayat sürebilmek için gençlerin en az toplam gelir beklentisi, yüzde 39,3 oranıyla 9 bin – 18 bin lirayken yüzde 45,2 oranıyla 18 bin lira ve üstü olarak kaydedildi.

Gençler için en büyük sorun

Gençlere göre karşılaştıkları en önemli sorun enflasyon ve hayat pahalılığı, ikinci sıradaysa işsizlik ve iş bulamamak geliyor. Üçüncü sırada kiraların yüksek olması, dördüncü sırada sokaklardaki şiddet ön plana çıkıyor.