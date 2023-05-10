AKP’li Ayvalı, Türkiye’ye dönme mesajı veren gençleri hedef aldı: Ezik köleler

AKP MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı, “Siz isteyin, biz döneriz” kampanyası başlatan yurt dışındaki gençleri ‘ezik köleler’ diyerek hedef aldı.

Emre Cemil Ayvalı. (YouTube)

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi kriz, Türkiye’den Avrupa’ya büyük bir ‘beyin göçü’ne neden oldu.

Özellikle doktor ve mühendisler daha iyi bir yaşam gerekçesiyle ülkeyi terk ederken, başarılı okullardan mezun olan öğrenciler de eğitimlerine yurt dışında devam ediyor.

Başta giden doktorlar için “Giderlerse gitsinler” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki günlerde aksi yönde bir davette bulunmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan öğrenciler, hayallerindeki ortamın sağlanması halinde ülkeye geri döneceklerini vurgulayan “Siz isteyin, biz döneriz” hareketini başlattı. Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da onlara, “Gelin evlatlarım, dönün gençler. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizin hayalleriniz benim hedefimdir” diye seslendi.

Gelin evlatlarım, dönün gençler. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizin hayalleriniz benim hedefimdir. https://t.co/kHuDV7KN7T — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 9, 2023

Kılıçdaroğlu’nun ‘Dönün’ dediği gençleri AKP’nin medya tanıtımından sorumlu Emre Cemil Ayvalı hedef aldı. Ayvalı, bu gençlerin videosunu paylaşarak, “Batının ezik köleleri” ifadelerini sarf etti.

Ayvalı, Nisan 2021’de katıldığı CNN Türk programında iktidar ve ‘FETÖ’ ilişkisini itiraf edince gündeme gelmişti. Ayvalı şunları söylemişti: “Bir tarafta, çok açık söylüyorum, darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldı(AKP) 2010’a kadar. Mesele bu. Ve bu bir vesayetle mücadeleydi.”