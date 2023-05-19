Nakit avansa kısıtlama: Filmin devamı 28 Mayıs sonrası

Ekonomistler, seçim sonrası sonrası nakit avansa yeniden bir kısıtlama gelebileceği görüşünde.
Dün, Merkez Bankası (MB) nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında yeniden düzenlemeye gitmişti.
Buna göre bankaların menkul kıymet tesisine tabi kredilerinin kapsamı değiştirilmişti. Menkul kıymet tesisi sınırlamasında 15 bin liranın üstünün dikkate alınacağı duyurulmuştu. Böylece nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin lira kadar olan kısım, menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecekti.
Seçim öncesi bu durum tepkilere yol açtı. Merkez Bankası’ndan bugün gelen açıklamada kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi.
Ancak ekonomistler, seçim sonrası iktidarın bankalara yeniden ‘krediyi kıs’ talimatı vereceğini belirtiyor.
Ekonomist Mustafa Sönmez, sistemin ‘yalama’ olduğunu belirterek ”Pazartesi yeni bir karar gelirse de şaşırmayın” dedi.
Emrah Lafçı da düzenlemenin 29 Mayıs öncesi ‘fragman’ niteliğinde olduğunu yazdı.
Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, uygulamanın seçimden sonra yeniden raftan çıkarılabileceği uyarısını yaparak ”Fırsat vermeyelim” dedi.
Uzmanlar, iktidarın düşünmeden attığı bu adımlarını da eleştirdi.