Nakit avansa kısıtlama: Filmin devamı 28 Mayıs sonrası

Ekonomistler, seçim sonrası sonrası nakit avansa yeniden bir kısıtlama gelebileceği görüşünde.

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Dün, Merkez Bankası (MB) nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında yeniden düzenlemeye gitmişti.

Buna göre bankaların menkul kıymet tesisine tabi kredilerinin kapsamı değiştirilmişti. Menkul kıymet tesisi sınırlamasında 15 bin liranın üstünün dikkate alınacağı duyurulmuştu. Böylece nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin lira kadar olan kısım, menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecekti.

Seçim öncesi bu durum tepkilere yol açtı. Merkez Bankası’ndan bugün gelen açıklamada kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi.

Ancak ekonomistler, seçim sonrası iktidarın bankalara yeniden ‘krediyi kıs’ talimatı vereceğini belirtiyor.

Ekonomist Mustafa Sönmez, sistemin ‘yalama’ olduğunu belirterek ”Pazartesi yeni bir karar gelirse de şaşırmayın” dedi.

Bakın Ptesi ne olacak;

aylık %1.36 gibi düşük faizle kartla borçlanmaktan caydırılmak isteyenlere yenileri eklenecek; borçlanacak ve yine altın, döviz alacaklar.

Yeniden telaşlanan Saray tayfası, ya 29 Mayıs’a kadar duruma katlanacak ya da yine bankalara,

kredi kıs talimatı! https://t.co/BXvVgQkCmE — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) May 19, 2023

Emrah Lafçı da düzenlemenin 29 Mayıs öncesi ‘fragman’ niteliğinde olduğunu yazdı.

Kısa bir fragman izledik, filmin devamı 28 Mayıs sonrası! https://t.co/wvoMWGANC6 — Emrah Lafçı (@emrahlafcu) May 19, 2023

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, uygulamanın seçimden sonra yeniden raftan çıkarılabileceği uyarısını yaparak ”Fırsat vermeyelim” dedi.

Deneme yanılma yolu ile ekonomi yönetmek tam da bu işte.



Birileri 2.turu hatırlatınca talimat kaldırılmış.



Bu arada olan borcumu yarın nasıl ödeyeceğim derdine düşen vatandaşa oldu.



Bu talimatı 29 Mayıs'ta raftan çıkarıp tekrar uygulamaya koyma fırsatı vermemek hepimizin… https://t.co/MlmFBKV20m — Kerim Rota (@kerimrota) May 19, 2023

Uzmanlar, iktidarın düşünmeden attığı bu adımlarını da eleştirdi.

Bankalara aylık faizini % 1.36 (y= % 17.6) olacak diye zorunlu kıldığın 'kredi kartından avans' uygulamasını sonra 'döviz ve altın alıyorlar" diye kısıtlıyorsun. Gürültü kopuyor. Yasağı kaldırıyorsun.

Şimdi herkes öğrendi; son 4 aylık enflasyon % 18.4 iken, avans faizi % 17.6 — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) May 19, 2023

Cumhurbaşkanı yardımcısı dün akşam TV'de "yapılan doğru; vatandaşa zararı yok" diyordu. Neden geri adım atıldı o zaman?🤔 https://t.co/iUSGn5qttH — Cem Başlevent (@cbaslevent) May 19, 2023