Nakit avans düzenlemesine 15 bin lira sınırı

Merkez Bankası (MB) nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında yeniden düzenlemeye gitti.

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MB, düzenlemenin detayları için bankalara uygulama talimatı gönderdi.

Buna göre bankaların menkul kıymet tesisine tabi kredilerinin kapsamı değiştirilirken menkul kıymet tesisi sınırlamasında 15 bin liranın üstü dikkate alınacak.

Böylece nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin lira kadar olan kısım, menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.

Menkul kıymet tesisi bankaların kendi inisiyatifinde bulunurken 15 bin liranın üstündeki tutarlar, bankalara ek yükümlülük olmak kaydıyla kullandırılmaya devam edilebilecek.

Ne olmuştu?

Merkez Bankası (MB), 16 Mayıs’taki değişiklikle ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet zorunluluğu getirmişti. Belirli bir limitin üzerindeki kredi kartlarıyla nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırmıştı. Merkez Bankası bu düzenlemeyle yurttaşların yoğun altın ve nakit talebini baskılamayı hedefliyor.

Menkul kıymet zorunluluğuyla birlikte çoğu banka, pazartesi gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapatmıştı.