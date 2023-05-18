Bankalar kredi kartına nakit avansı kapattı

Menkul kıymet zorunluluğuyla birlikte çoğu banka, pazartesi gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapattı.

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Merkez Bankası (MB), 16 Mayıs’taki değişiklikle ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet zorunluluğu getirmişti.

Belirli bir limitin üzerindeki kredi kartlarıyla nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırmıştı. Merkez Bankası bu düzenlemeyle hanehalkının yoğun altın talebini baskılamayı hedefliyor.

Dünya’dan Hamide Hangül’e konuşan bankacılık kaynakları, “Tüketiciler bu nakit avansla ihtiyacını karşılıyordu. Kredi kartından nakit avans çekiyordu. 1,36 faiz oranıyla. Menkul kıymet zorunluluğuyla birlikte çoğu banka, pazartesi gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapattı” dedi.

Bankacılık sektörüne göre talep enflasyonu kısılmaya çalışılıyor.