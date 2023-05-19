Erdoğan reklamında Berat Albayrak ve ‘beşli çete’ detayı

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın reklam filminde eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak ve ‘beşli çete’ detayları yer aldı.

Kesinleşmeyen sonuçlarına göre seçimin ilk turunda yüzde 49,5 alan Erdoğan ve yüzde 44,88 alan millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı.

AKP’nin hazırladığı reklam filminde, muhalefetin ‘beşli çete’ dediği gruptan bazı iş insanları da yer aldı. Bu grup kamu ihalelerini tartışmalı usullerle alarak AKP iktidarı döneminde daha da zenginleşmişti.

Filmde Erdoğan’ın damadı eski Hazine ve Maliye Berat Albayrak da yer aldı.

6 Şubat depremlerinden sonra çadır sattığı için gündeme gelen Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık da filmde yer aldı. Kınık, Erdoğan bu durumdan rahatsız olduğu için görevinden ayrılmıştı.