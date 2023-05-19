Nakit avans ve kredili mevduat düzenlemesinde geri adım

Merkez Bankası, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağını bildirdi.

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Dün, Merkez Bankası (MB) nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında yeniden düzenlemeye gitmişti.

Buna göre bankaların menkul kıymet tesisine tabi kredilerinin kapsamı değiştirilmişti. Menkul kıymet tesisi sınırlamasında 15 bin liranın üstünün dikkate alınacağı duyurulmuştu. Böylece nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin lira kadar olan kısım, menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecekti.

Seçim öncesi bu durum tepkilere yol açtı. Merkez Bankası’ndan bugün gelen açıklamada kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi.