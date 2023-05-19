Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız” dedi.

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Mülteciler Derneği’ne göre Türkiye’de kayıtlı geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 19 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 3 milyon 411 bin 29.

Bugün ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’la görüşmesinden önce konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

*1 milyona yakın mültecinin topraklarına dönmesi için Suriye’de konut yapımıyla ilgili projeler hazırladık. Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız.

*(Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ın “Türk askeri Suriye’den çekilsin” talebi) Öyle bir düşüncemiz yok, çünkü terör tehdidi devam ediyor.

Sığınmacılar Türkiye siyasetinde önemli bir yer kaplarken Erdoğan geçen sene bu konu hakkında üç farklı görüş dile getirmişti.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Erdoğan yüzde 49,52, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Oğan 5,17 oranında oy almıştı. İkinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.

İki ittifakla da görüşeceğini söyleyen Oğan, bir süredir ikinci turda ‘bedavadan’ destek vermeyeceğini ve bazı talepleri olacağını dile getiriyor. Bu talepler arasında sığınmacıların gönderilmesi, ‘terörle bağlantılı’ partilerin hükümette yer almamasının yanı sıra cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar da yer alıyor.

Destek vereceği ittifakı bu hafta açıklaması beklenen Oğan, dün “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım” demişti.

Buna karşılık AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise Oğan’ın ‘çok havaya girmemesi gerektiğini’ söylemişti.

Erdoğan da bugün Oğan’ın taleplerini kabul etmeyeceğini söyleyerek “Bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim” dedi.

Erdoğan’ın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Oğan’ için’ı “Fırsatçı aciz” diye nitelemişti.