Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın montajına gerçek görüntülerle yanıt verdi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın izlettiği montajlanmış görüntülere, AKP döneminde yaşananlardan kesitlerle yanıt verdi.

Fethullah Gülen ve Tayyip Erdoğan. (CHP)

Erdoğan, seçimlerin ilk turunda yürüttüğü kampanyada, Kılıçdaroğlu hakkında montajlanan sahte videoları mitinglerinde izletmişti. Hatta Erdoğan muhalefetin bir reklamına PKK liderlerinin ‘alkışlayarak şarkı söylediği’ bir görüntüyü iliştirerek gerçekmiş gibi anlatmıştı.

Erdoğan, bu montaj görüntüleri her mitinginde sergilemiş, canlı yayın yapan televizyon kanalları vasıtasıyla da ekran başındaki seçmenlere izletmişti.

Uzmanlar, bu video sahte olsa da seçmende etki bıraktığını belirtiyor. Buna karşın Kılıçdaroğlu, ikinci tur kampanyasında gerçek olaylar üzerinden Erdoğan’a yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan döneminde PKK’lıların Habur sınır kapısında karşılanmasını, Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın TRT’de AKP lehine konuşturulmasını, Meclis’e giren Hür Deva Partisi (HÜDA-PAR) bağlantılı radikal İslamcı Hizbullah örgütü tarafından işlenen ‘domuz bağı’ cinayetlerini, Diyarbakır eski emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın yine Hizbullahçılar tarafından öldürülmesini, Fethullah Gülen’le görüntüleri, TSK’ya yönelik operasyon ve yargılamaları, uyuşturucu baronlarının Türkiye’de daha aktif olmasını, eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesini ve göçmenlerin sınırları aşarak Türkiye’ye girişini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu’nun “Vatanını seven sandığa gelsin” notuyla paylaştığı video şöyle: