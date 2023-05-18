CHP’de ‘Karar ver’ kampanyasının ayrıntıları netleşti

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ALTAN SANCAR

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur kampanyası ‘Karar ver’ sloganı etrafında yürüyecek. Kampanyanın sloganları panolarda başta radikal İslamcı örgüt Hizbullah’ın yaptıklarını anlatan gazete küpürleriyle yerini alacak.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur kampanyasını Erdoğan Toprak, Engin Özkoç ve Bülent Tezcan’ın başında olduğu siyasi çekirdek kadro yürütecek. Çalışmalara Özgür Özel ve Engin Altay da katılacak.

Söylem ve eylemleri belirleyecek olan ekip bugün partinin genel merkezinde ilk toplantısını yaptı.

İlk toplantı

(Soldan sağa) Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak ve Engin Özkoç. 8Fotoğraf: Diken)

Kılıçdaroğlu ikinci tur kampanyası çerçevesinde topluma mesajlarını katılacağı televizyon programları üzerinden verecek. Ayrıca kanaat önderleri, toplumsal gruplar ve grupları temsil eden isimlerle görüşecek.

Kılıçdaroğlu’nun ‘Karar ver’ sloganı da panolardaki yerini alacak. Slogana uygun olarak reklam panolarında sığınmacılar, Hizbullah’ın yaptıkları, orduya yönelik yapılan operasyonlar, AKP döneminde yapılanlar işlenecek.

Hizbullah’ın devamı olarak görülen HÜDA-PAR’dan isimler AKP listelerinden Meclis’e girmişti.

Ajans yok

Kampanyada bir reklam veya strateji belirlenirken ajanslara danışılmayacak. Bunun yerine doğrudan çekirdek siyasi kadro yolu belirleyecek.

Kampanya sürecinde öne çıkacak bir diğer noktaysa sandık güvenliği olacak. CHP yönetimi sandıkların güvenliği için alınacak önlemler üzerinde çalışacak ve güven ortamının sağlanmasına yoğunlaşacak.