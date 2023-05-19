Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “50,03’le seçimi kazanmak için hesap yaptılar” dedi.

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FOX TV’de ‘Liderler FOX’ta’ programında soruları yanıtlayan İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Milli bayramlarımızı sıradanlaştırma süreciyle karşı karşıyayız.

*İkinci tur birinci turdan daha kolay.

*Elimizde CHP verileri vardı. Çıktık onları söyledik.

*50,03’le seçimi kazanmak için hesap yaptılar. Biz oyunu sayın Mansur Yavaş’la bozduk. Verilerin elimizde olduğunu gösterdik.

*İstanbul’da 12-13 meydanda kutlama hazırlıkları tespit ettik.

*Yalan konuşmayı bilmiyoruz. İftiralara cevap veremedik.

*Dördüncü sınıfa giden çocuk bana “Terörist misiniz” diye sordu. Büyük bir kötülük yapıyorlar bu millete. O evlatların annelerine sesleniyorum: Bu evlatları birbirine düşüren kötü dili çocuklarınıza dinlettirmeyin.

*İftiralar bizi 3-4 puan aşağıya çekti.

*FETÖ terör örgütüyle bizi iltisaklı yapmaya çalışıyorlar. Bu örgütü siz yarattınız! FETÖ’yle birinci derecede iltisaklı sizsiniz. Siyasetin içindeki FETÖ’yü deşifre etmediniz, edemediniz!

*Gelelim PKK’ya. PKK’yla CHP’yi nasıl ilişkili yapmaya çalışırsın? Seçime bir gün kala Osman Öcalan’ı TRT ekranlarına çıkartıp “İmamoğlu’na oy vermeyin” metnini okutan siz değil misiniz? Hadi oradan!

*Terör örgütünün reklamı yapılmaz. Bunlar ağzından bal damlar gibi her gün konuşuyorlar ama Hizbullah’ı kimse konuşmuyor. Hizbullah’a terör örgütü diyemeyen bir partinin içine girmesine izin veriyorsun. Ona hürmet eden bir partiyle işbirliği yapıyorsun. Anayasa’nın ilk dört maddesine karşı…

*MHP’li seçmen ve ülkücüler iktidar şımarıklığına müsaade etmeyecek.