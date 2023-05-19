Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi: İstişareler sürecek

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la görüştü. Görüşme sonrası Özdağ, partisinin yetkili kurullarıyla değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Fotoğraf: CHP

Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca yüzde 5 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği kritik bir hal aldı.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi’yle birlikte ata ittifakı olarak seçimde Oğan’ı destekleyen Zafer Partisi’nin lideri Ümit Özdağ’la bir araya geldi.

Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, ”Güzel ve verimli bir toplantı yaptık. Türkiye’nin sorunlarını masaya yatırdık. Türkiye’nin demokrasiye, dayanışmaya ihtiyacı var. Bu çerçevede arkadaşlarıyla görüşecek. Biz kendi düşüncelerimizi ayrıntılarıyla aktardık” dedi.

Özdağ ise görüşme sonrası partisinin gerekli değerlendirmeleri yapacağını belirtti: ”Ata ittifakı ve Sinan Oğan’la değerlendirme yapacağız. Kısa zamanda içerisinde görüşlerimizi paylaşacağız.”

Adalet Partisi, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu desteklemek için 12 şart sıralamıştı. Şartlar arasında Oğan’a etkin cumhurbaşkanı yardımcılığı, Adalet Partisi ve Zafer Partisi’ne bakanlık verilmesi de var.

Son olarak Oğan da “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım” demişti.