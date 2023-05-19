Demirtaş’tan ikinci tur mesajı: Biz yenilmezler hareketiyiz

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair yeni mesaj paylaştı.

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Kesinleşmeyen sonuçlara göre seçimin ilk turunda yüzde 49,5 alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yüzde 44,88 alan millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı. Seçmenler 28 Mayıs’ta bir kez daha sandığa gidecek.

Muhalefet, seçmenin moralinin bozulduğu için ikinci turda katılımın düşük olmasından endişeli.

‘Ayağa kalk ve değiştir’

Kılıçdaroğlu’ndan sonra Demirtaş’tan da bu konuda mesaj geldi.

Demirtaş’ın Twitter hesabından paylaşılan mesajda şunlar kaydedildi:

“Umudumuzu, hayallerimizi, geleceğimizi zorbalığa teslim etmeyeceğiz. Biz bir insanlık hareketiyiz. Biz yenilmezler hareketiyiz. AYAĞA KALK VE DEĞİŞTİR! RABE SER PIYAN Û BIGUHERÎNE!”