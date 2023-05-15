Demirtaş: Umutsuzluk yok, kazanacağız

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçimin ikinci tura kalmasında umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini vurguladı.

Fotoğraf: Selahattin Demirtaş/Twitter

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 14 Mayıs genel seçimleri ikinci tura kaldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, ata ittifakının adayı Sinan Oğan’nsa yüzde 5,47 oy oranında.

Yine kesin olmayan sonuçlara göre Meclis’te cumhur ittifakı 322, millet ittifakı 213, emek ve özgürlük ittifakı 65 vekil çıkaracak.

Kılıçdaroğluna destek veren Demirtaş da Twitter’dan paylaştığı mesajda “Umutsuzluk yok. Çok defa kazandık, yine kazanacağız” dedi.