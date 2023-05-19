Trump, Erdoğan’a ‘Aptal olma’ dediği mektubu başköşeye asmış

ABD’nin 45’inci başkanı Donald Trump, 2019’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği ve içinde “Kabadayılık yapma, aptal olma” ifadelerinin geçtiği mektubu, kendisine ait barın başköşesine çerçeveletip asmış.

ABD’nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Trump Kuleleri’nde Donald Trump’a ait ’45 Wine and Whiskey’ adlı bir mekan bulunuyor. Mekanda özel tariflerle hazırlanan kokteyllerin yanı sıra çok özel sıra dışı bir deneyim vadediliyor.

Britanya merkezli Guardian gazetesinin tanıtımına göreyse mekan Trump’ın ‘narsist karakteri’nden payını fazlasıyla almış. Altın çerçevelerle duvarlara asılmış onlarca Trump fotoğrafı dışında Trump’a dair birçok farklı objeyi mekanda görmek mümkün. Bir de eski başkanın 2019’da Erdoğan’a gönderdiği mektubu…

New York Üniversitesi’nden öğretim üyesi Monica Marks’ın paylaşımına göre bu mektuba barın başköşesinde yer verilmiş.

In Midtown Manhattan, tucked into Trump Tower, is 45–the 45th president’s official bar.



It plays kitschy 70s hits (“Do the Hustle”) & is covered in gilt-framed photos from Trump’s presidency.



It serves…hummus.



And it displays this insane 2019 letter Trump penned to Erdogan ⬇️ pic.twitter.com/C1rEnsJLbM — Monica Marks (@MonicaLMarks) May 18, 2023

Trump’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Özgür Suriye Ordusu desteğiyle Suriye’de giriştiği Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı 9 Ekim 2019’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, operasyon hakkında mektup göndermişti.

Mektubuna “Gel anlaşalım” sözleriyle başlayan Trump, Erdoğan’a “Kabadayılık yapma, aptal olma” demiş, “Sizi daha sonra arayacağım” diye de bitirmişti.

Erdoğan’sa Trump’ın gönderdiği mektup dolayısıyla ‘kırgın’ olduğunu söylemişti.