Ata ittifakındaki Zafer Partisi’nin genel başkanı Ümit Özdağ, “Taraflarla ortaklaşamazsak kimseyi desteklemeyiz” dedi.

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Özdağ, bugün millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmüştü.

KRT TV canlı yayınında soruları cevaplayan Özdağ, şunları dedi: “Biz ilkelerimizi ortaya koyduk. Sorumluluk alırız. Özellikle çok iyi bildiğimiz konularda sorumluluk üstleniriz. Ama mesele önce politikalarımızın benimsenmesi. Taraflarla ortaklaşamazsak kimseyi desteklemeyiz.”

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Erdoğan yüzde 49,52, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Oğan 5,17 oranında oy almıştı. İkinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.

İki ittifakla da görüşeceğini söyleyen Oğan, bir süredir ikinci turda ‘bedavadan’ destek vermeyeceğini ve bazı talepleri olacağını dile getiriyor. Bu talepler arasında sığınmacıların gönderilmesi, ‘terörle bağlantılı’ partilerin hükümette yer almamasının yanı sıra cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar da yer alıyor.

Destek vereceği ittifakı bu hafta açıklaması beklenen Oğan, dün “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım” demişti.

Buna karşılık AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise Oğan’ın ‘çok havaya girmemesi gerektiğini’ söylemişti.

Erdoğan da bugün Oğan’ın taleplerini kabul etmeyeceğini söyleyerek “Bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim” dedi. Erdoğan daha sonra sürpriz bir görüşme kararıyla Oğan’ı Dolmabahçe’de ağırlamıştı.

Erdoğan’ın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Oğan’ı “Fırsatçı aciz” diye nitelemişti.