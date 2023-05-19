Togg teslimatları: ‘Mayısta 1000’ denmişti, dün 60’ıncı verildi

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, mayısta 1000 adet Togg teslimat hedefine rağmen dün 60’ıncı aracın teslim edildiğini yazdı.

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Togg’da ön siparişler 16-27 Mart arasında alınmış, 29 Mart’ta da kura çekilmişti. Kura sonucunda 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Ayrıca, 20 bin kişi de yedek listede.

Togg’da ilk teslimatların 16 Nisan’da yapılması planlanıyordu. Bu daha sonra bu 24 Nisan’a ertelenmişti. Ancak teslimatlar mayıs başına kadar yapılamadı.

Mayısta 1000 adet aracın teslim edileceği söyleniyordu. Ancak gazeteci Özpeynirci, mayısın üçüncü haftası geride kalırken toplam teslimat sayısının 60 olduğunu yazdı. Özpeynirci, farklı model bekleyenlerin araçlarının henüz üretim aşamasında bile olmadığını bildirdi.

Togg teslimatlarında son durum‼️



Dün 60. sıradaki kişiye teslimat yapılmış.



İlk 10 kişiye nisan sonunda teslim edilmişti.



60. sıra alınca mayıs teslimatı 50 mi oluyor, tam bilinmiyor.



Bu arada mayısta 1000 adet teslim edileceği açıklanmıştı.



Çok soran var, son durum bu👍 — Emre Özpeynirci 🚙 (@eozpeynirci) May 19, 2023

2023’te 20 bin Togg’un teslim edileceği duyurulmuştu.