‘Bukalemun siyaseti’ arayan Soylu’ya Fethullah Gülen ve Zekeriya Öz hatırlatması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini hedef alarak açıklamalarını ‘bukalemun siyaseti’ olarak niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, kapanan Samanyolu televizyonuna bağlanarak ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen ve firari eski savcı Zekeriya Öz’e övgülerini hatırlattı.

Soylu’nun bu konudaki ifadelerinin yer aldığı video, yayında 30 dakika kaldıktan sonra silindi.

Süleyman Soylu, Samanyolu TV’ye bağlanıp Gülen ve Öz’ü övmüştü. (YouTube)

Soylu, katıldığı TGRT Haber’deki programda Kaftancıoğlu’nuı hedef alarak şu sözleri sarf etmişti: “Kaftancıoğlu diyor ki -şu domuz eti yemekle meşhur arkadaş- ‘Apo, cezasını çekecektir’ diyor. Bu savunmaya bukalemun siyaseti denir.”

Kaftancıoğlu, bu sözlerine Twitter’dan yanıt verdi. Soylu’nun Samanyolu TV’de Gülen ve Zekeriya Öz’ü övdüğü görüntüleri paylaşan Kaftancıoğlu, şu notu düştü: “Haram yemekle meşhur ve FETÖ taktiklerini en iyi bilen(acaba niye?) şahıs utanmadan laf etmiş birde. Hadi ordan! Ben ve CHP 10 yıl önce 10 ay önce ne söylüyorsak bugün de onu söylüyoruz! Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin, terörden beslenen sen ve senin gibiler çünkü.. CHP’nin ve cumhurbaşkanı adayımızın savunduğu tek şey hukukun üstünlüğü reisine dair söylediklerini ise dünya alem biliyor. Bukalemun bile olamazsın değişik! Çünkü bizim yolumuzu bir çift mavi göz ışıtıyor.”

Video silindi ama ifadeler kayıt altında

Kaftancıoğlu’nun paylaşımı dursa da videonun silindiği görüldü. Soylu, bu programda cemaat hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

*İsa Gök (CHP Mersin milletvekili) ve Bahçeli’nin (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli) çıkıp Türkiye’de bir gerçeği haykırmaları lazım. ‘Bugün neden Fethullah Gülen Amerika’dadır’ diye sormaları lazım. ‘Bu Türkiye’nin ayıbıdır’ demeleri gerekiyor.

*Ben yakın dönemde siyaset yapmıyorum ama bunlara üzülerek kahroluyorum.

*Hakkında bütün dünyanın övgüler düzdüğü, bütün ülkemizin minnettar olması gereken bir anlayışa çirkin bir saldırıyla muhatap olmamak lazım. Yine de insanın içi hazmetmiyor. Çok samimi söyleyeyim ki benim içim hazmetmiyor.

*Bu milletin temel değerlerini dünyayla bütünleştirmeye çalışan bir anlayışan bir anlayışa (FETÖ) şiddetle saldırıyorlar. Benim bunu açık söylüyorum bunu Türklük adına, milliyetçilik adına ve bu ülkenin geleceği adına kabul etmem mümkün değildir.

*Millet bir Fethullah Gülen çıkartır, bin Fethullah Gülen çıkartır. Bir Zekeriya Öz çıkartır, bin Zekeriya Öz çıkartır.

*Fethullah Gülen ve Zekeriya Öz, hepsi milletin gönlünde yerlerini almışlardır. Hizmetlerinin ne olduğu bellidir.