Akşam Postası / 19 Mayıs 2021

Soylu ‘Bir yıldır görmedim’ demişti: Eylülde Süleyman Özışık’la canlı yayındaymış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le arasında arabuluculuk yapan gazeteci olarak adının anılmasının ardından, “Geçen yıl hazirandan beri görmedim” dediği Süleyman Özışık’la eylül ayında canlı yayına katılmış.

Çin aşısıyla sürü bağışıklığı zor

Avustralya’daki bir araştırmaya göre Covid-19’a karşı etkinliği yüzde 60’ın altındaki aşılarla sürü bağışıklığının elde edilmesi mümkün değil. Buna göre Türkiye’nin ağırlıklı olarak kullandığı Çinli Sinovac aşısı sürü bağışıklığı üretmede yetersiz kalabilir.

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Bitcoin eriyor: 30 bin dolara kadar indi

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki düşüş gün içinde de devam ediyor. Güne 40 bin doların altında başlayan Bitcoin 30 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanına çağrı: Bayramlardaki tören düzensizliğini giderin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla valilik tarafından düzenlenen resmi törenin, ‘Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin 5. Maddesi’ne uygun olarak icra edildiğine dair anons yapılmasına tepki gösterdi. İBB başkanı cumhurbaşkanına çağrı yaptı: “Bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin.”

Alman bakan, doktora tezindeki intihal nedeniyle istifa etti

Fotoğraf: Reuters

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, doktora tezinde intihal yaptığının anlaşılması üzerine istifa etti.

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Aşıların yüzde 60’ı üç ülkede yapıldı

Dünyada uygulanan toplam aşının yüzde 60’ı üç ülkede yapıldı.

Amaç İslam/Müslüman imajını değiştirmek: ‘Yerli ve milli Gaming Academy’ kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘küresel oyun sektöründeki İslam dini ve Müslüman imajını değiştirmek için yerli ve milli ‘Gaming Academy’ (Oyun Akademisi) kurulacağını’ duyurdu.

AKP’li Sofuoğlu Ferrari satın aldı

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Ferrari marka bir araç satın aldı. Aracı yabancı uyruklu eşinin üzerinden alan Sofuoğlu, vergi muafiyeti de sağladı.

Dublajda senkron sorununa son: Tom Hanks Japonca, Robert De Niro Almanca konuşuyor

Dublajlı izlenen filmlerde senkronun ve dudak hareketlerinin uyuşmaması seyir zevkini azaltır. Yapay zeka insanlık için bu sorunu da çözüyor.