İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanına çağrı: Bayramlardaki tören düzensizliğini giderin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla valilik tarafından düzenlenen resmi törenin, ‘Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin 5. Maddesi’ne uygun olarak icra edildiğine dair anons yapılmasına tepki gösterdi. İBB başkanı cumhurbaşkanına çağrı yaptı: “Bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin.”

Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki resmi tören Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu’nun anıta çelenk koymasıyla sona erdi.

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Resmi törenin ardından İBB’nin organize ettiği etkinliğe geçildi. İBB, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri anıta kondu.

İBB’nin genç çalışanlarından Canem Kurtoğlu kısa bir konuşma yaptı, İBB Spor Kulübü’nün karate dalında Ümitler Avrupa Şampiyonu sporcusu Zeynep Kökbiber, Atatürk için yazdığı şiiri okudu.

‘Tek çelenkle tören; yanlış karar’

Gençlerle anıt önünde bir araya gelen İmamoğlu tören öncesindeki ‘genelge hatırlatması’na tepkisini şu sözlerle ifade etti: “Bir genelge gereği, -ne yazık ki bir tanımlama var- bir tek çelenkle tören yapılıyor. Bu yıllar önce, yaklaşık 9-10 yıl önce alınmış bir karar, yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp gerçekten bayramların tüm toplum katmanlarının bir araya gelip beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi gerekiyor. Buradan çağrı yapıyoruz: Bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin. Düşünsenize, İstanbul kentinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ben, buraya genelge gereği çelenk koyamayacağım. Ben, 16 milyon İstanbulluyu temsil ediyorum. Ya da siyasi partiler, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve diğer partiler koyamayacak. Bu olmaz. Düzeltilmesi lazım.”

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‘Halk da bunu istiyor’

“Bu bayramların kutlanma biçimini de en güzel şekliyle, bir arada, yani devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının bir arada olduğu bayram kutlama nizamını bir an önce getirmelerini diliyorum” diyen İmamoğlu, halkın da bunu istediğinin altını çizdi.

İmamoğlu şunları söyledi: “16 Mayıs’ta, İstanbul’dan büyük umutla yola çıkan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, gerçekten büyük baskı altında, büyük yılgınlık içerisindeki, yokluk içerisindeki bir halkı, büyük bir İnançla yola çıkartmış, kurtuluş mücadelesi verilmiş ve ardından güzel Cumhuriyet’i bize emanet etmişler. Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve o dönemde büyük mücadelenin içinde olan bugünkü 83 milyonun bütün atasının, dedesinin, ninesinin, şehitlerimizin, gazilerimizin hepsine büyük borcumuz var. Ruhları şad olsun. Hepsini minnetle anıyoruz.”

Törenin ardından, Taksim Meydanı’ndan Odakule’ye kadar yürüyen İBB başkanı, “Davet ettiniz mi resmi törene katılan görevlileri” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Tabii ki. ‘Biz burada töreni devam ediyoruz’ dedik. Tabii bürokrasiye bizim bir şey diyecek halimiz yok. Onlar, bir genelgeyi uyguluyorlar. Onlarla bir mücadelemiz yok. Biz, karar verici yasama organına bu duyuruyu yapıyoruz. Bugünün Türkiye’sinde, bu kararı verecek olan sayın cumhurbaşkanına, yetkililere bunu duyuruyoruz. Biz, bu şekilde kutlanacağını bildiğimiz için bütün siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak davet yaptık. Teşekkür ediyoruz; katılım gösterdiler. Zaten olması gereken bu. Ama bu sorumluluk bize değil, yani genel olarak ülkemizin bu kutlama biçiminin şekillenmesi açısından düzenlenmeye ihtiyacı var.“