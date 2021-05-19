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Yaramazlara biraz batar!

Sert düşüş sonrası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı

Gün içinde kripto paralardaki sert düşüş sonrası kripto para borsalarından Binance, Ethereum ve ETC20 para çekişlerini ağ yoğunluğunu gerekçe göstererek geçici olarak askıya aldı.

Binance’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” dendi.

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Coinbase’de de sorun yaşanıyor

Öte yandan kripto para borsası Coinbase’e de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı bildirildi.

Coinbase’in işlem yoğunluğu nedeniyle kripto paralarda bazı kotasyonları veremediği belirtildi.

Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto paralarda sert düşüşler yaşanmıştı.

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