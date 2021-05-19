Dublajda senkron sorununa son: Tom Hanks Japonca, Robert De Niro Almanca konuşuyor

Dublajlı izlenen filmlerde senkronun ve dudak hareketlerinin uyuşmaması seyir zevkini azaltır. Yapay zeka insanlık için bu sorunu da çözüyor.

Fotoğraflar: Reuters

Film izlediğinizi düşünün… Robert De Niro akıcı bir şekilde Almanca, Tom Hanks Japonca, Tom Cruise Fransızca konuşuyor. Hayır, rolleri için büyük emek sarfeden bu oyuncular yeni bir dil öğrenmiş değil. Bu lisanlarda ana dilleri gibi konuşmalarını sağlayan aslında yapay zeka.

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Yönetmen Scott Mann’ın kurucuları arasında olduğu Flawless AI ismli girişim oyuncuların performansını etkilemeden, dudak hareketlerini dublaj yapılan dile göre yeniden yaratabilen bir uygulama geliştirdi.

Yapay zeka sayesinde aktörlerin ağzı hareketlerini öğrenen uygulama, ağzılarını dublajda geçen kelimelere göre oynatmasını sağlıyor.

Mann, Robert De Niro’nun başrolde olduğu 2015 yapımı ‘Heist‘ filmini dublajlı izlerken bu fikri bulmuş. Dublajdan nefret ettiğini belirten yönetmen şöyle dert yanıyor: “Senkronu yakalamak için çok fazla şeyi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Filmi yapanların özenle düşündüğü kelimeleri değiştiriyorsunuz. Uygun kelime bulmak için bazıları atılıyor ama yine de uymuyor.”

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Mann göze batan bu uyumsuzluk sorununu çözmek için bir şey yapmaya karar verdiğinde, araştırmaları onu gerçekçi yüz ifadelerini yeniden yaratmak için yapay zekanın kullanıldığı yeni bir yaklaşım geliştiren Max Planck Institute for Informatics’ten Christian Theobalt’a yönlendirmiş.

İlk olarak ‘Heist‘ filminin dublajlı versiyonunda denenen yöntem için film stüdyolarıyla görüşmeler sürüyor. Post-prodüksiyon aşamasında dahil edilecek teknolojiyle ilk filmin önümüzdeki yıl hazır olması planlanıyor.