Türkiye’nin dört bir yanından 19 Mayıs kutlamaları…

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye’nin dört bir yanında kutlandı. Salgın nedeniyle geçmişte görmeye alışık olduğumuz kalabalıklar yoktu belki ama resmi törenler dışında güne özel etkinlikler de düzenlendi. Özellikle Atatürk’ün bugünü emanet ettiği gençler başroldeydi. Kutlamalara katılanlar, evde kalanların da hissiyatını yanlarına alarak coşkuyu sokağa taşıdı. Kimi pedal çeviredi, kimi gösteri yaptı, kimi koştu…

Mersin’de, organize edlen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) İl Temsilciliği tarafından Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi’ndeki Gelincik Tepesi’nde düzenlenen yarışmaya, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden 50 sporcu katıldı.

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Fotoğraflar: AA

İstanbul’da ise 102 kişi pedal çevirdi. Valiliğin düzenlenen etkinliği, vali Ali Yerlikaya başlattı. Bisiklet turu Ayasofya Meydanı’nda başladı Dolmabahçe Sarayı’nda sona erdi.

İstanbul’daki bir başka etkinlik ise yat yarışıydı. Türkiye Yelken Federasyonu, İstanbul Yelken Kulübü ve Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü Boğaz’da yat yarışı düzenledi.

Ankara’da, 19 engelli öğrenci, Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği bayrak koşusuna katıldı. Gölbaşı Sahil Parkı’ndaki koşuda, öğrenciler sırayla aldıkları Türk bayrağını, bitiş çizgisinde Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teslim etti.

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Kastamonu’daki törenin adresi Cumhuriyet Meydanı’ydı. Sporcuların gösterisi törene renk kattı.

Sinop’taki törenin ardından ise kortej yürüyüşü vardı. En önde yürüyen minikleri herkes sevgi ve hayranlıkla izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladıktan sonra 81 il ile Kıbrıs’tan gelen sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir’in önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaret sonrası Anıtkabir merdivenlerinde beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektiren Akşener, Ankaralılarla sohbet etti.

Karabük’teki törendeki gösteri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları ve Dicle Su Sporları Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nı dalış yaparak kutladı. Hazro ilçesinde Yazgı Mahallesi’nin Avcı Mezrasındaki DİSKİ Genel Müdürlüğü Bayırdüzü su sahasında dalış yapan sporcular suda bayrak açtı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak üzere Samsun’a ilk adımı attığı yer Tütün İskelesi’nde, Türk bayrağı askerler tarafından karaya çıkarıldı. Bayrak, izci kıyafetli öğrenciler arasında değişimin yapılmasından sonra Bandırma Vapuru’na götürüldü.

Törende trambolin sporcuları da gösteri yaptı ve izleyenlerden tam not aldı.