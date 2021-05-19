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Yaramazlara biraz batar!

Aşıların yüzde 60’ı üç ülkede yapıldı

Dünyada uygulanan toplam aşının yüzde 60’ı üç ülkede yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

AFP verilerine göre 210 ülkede uygulanan toplam aşı sayısı 1.5 milyar dozu geçti.

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Bu aşıların beşte üçü yalnızca üç ülkede uygulandı. Çin 421.9 milyon dozla başı çekerken, onu 274.4 dozla ABD, 184.4 milyon dozla Hindistan izledi. En çok uygulayan ülkelerin nüfusu sırayla 1.4 milyar, 332.7 milyon ve 1.3 milyar.

İsrail’de her 10 vatandaştan yaklaşık altısı aşılarının iki dozunu da oldu. Avrupa ülkeleri vatandaşlarının ise yüzde 32’si ilk dozunu oldu. Henüz aşı uygulanmayan ülke sayısı 11.

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