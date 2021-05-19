Amaç İslam/Müslüman imajını değiştirmek: ‘Yerli ve milli Gaming Academy’ kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘küresel oyun sektöründeki İslam dini ve Müslüman imajını değiştirmek için yerli ve milli ‘Gaming Academy’ (Oyun Akademisi) kurulacağını’ duyurdu.

Fotoğraf: AA

Varank, Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi (DIGIAGE) tarafından çevrim içi düzenlenen ‘Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı’na video konferans yöntemiyle katıldı.

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Dijitial oyun sektörünün, ‘kültür ve medeniyet değerlerini dünyaya ve gençlere ulaştırma imkanı verdiğini’ dile getiren bakan, “Küresel oyun ve sinema sektöründe çizilen İslam dini ve Müslüman portresi hepinizin malumu. Bu imajı ancak yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz özgün içeriklerle değiştirebiliriz” dedi.

Varank, bu alanda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin önemine işaret ederek uluslararası bir teknoloji firmasıyla nitelikli oyun geliştiriciler yetiştirecek ‘Gaming Academy’nin de yakın zamanda hayata geçirileceğini belirtti.