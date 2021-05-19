Alman bakan, doktora tezindeki intihal nedeniyle istifa etti

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, doktora tezinde intihal yaptığının anlaşılması üzerine istifa etti.

Fotoğraf: Reuters

Focus’ta yer alan habere göre 43 yaşındaki Sosyal Demokrat Partili siyasetçi istifasını bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel’e sundu. Bakanlık istifa sürecini doğruladı.

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Giffey’in istifasına neden olan doktora tezi Avrupa Komisyonu’nun sivil toplumla etkileşim politikalarıyla ilgiliydi. 2019’de tezde intihal yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine inceleme başlatıldı. Giffey, 13 Kasım 2020 tarihinde doktor unvanını taşımaya devam etmek istemediğini açıkladı. Ardından Özgür Berlin Üniversitesi doktoranın geçersiz sayıldığını duyurdu.

Mart 2018’den beri bakanlık görevinde bulunan Giffey Kasım 2020’den bu yana da partisinin Berlin teşkilatının başkanlığını da yürütüyordu.